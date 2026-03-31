Paritarias Empleados de Comercio con aumento: cuánto cobro en abril 2026 y escalas salariales

Salarios con aumento en abril

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cerró un nuevo acuerdo paritario para el segundo trimestre de 2026 que impacta directamente en los salarios de abril, con subas escalonadas y la incorporación de sumas al básico que elevan el piso salarial del sector.

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El entendimiento firmado con las cámaras empresarias establece un incremento del 5% en tres tramos, con un 2% en abril, que se aplica sobre los salarios de marzo. A esto se suma el pago de un bono extraordinario de $20.000, que se abona a todas las categorías.

Un punto clave de esta actualización es que las sumas fijas de $60.000 y $40.000, que se venían pagando como no remunerativas durante el primer trimestre, se incorporan definitivamente al salario básico desde abril. Esto implica una mejora estructural, ya que eleva la base sobre la cual se calculan adicionales como aguinaldo, horas extra y antigüedad.

Salarios con aumento en abril

Escalas salariales: cuánto cobran según categoría

Con estos cambios, los salarios básicos del sector muestran una suba generalizada. Para jornada completa, los principales valores brutos quedan en torno a:

Maestranza: desde $1.155.795 hasta $1.169.560.

desde $1.155.795 hasta $1.169.560. Administrativos: desde $1.167.268 hasta más de $1.218.000 según categoría.

desde $1.167.268 hasta más de $1.218.000 según categoría. Cajeros: entre $1.171.091 y $1.183.333.

entre $1.171.091 y $1.183.333. Vendedores: desde aproximadamente $1.171.091 hasta $1.218.519.

Estos montos ya reflejan la incorporación de las sumas fijas al básico y constituyen el nuevo piso salarial del convenio. En términos generales, los sueldos de abril superan el umbral de $1,17 millones en las categorías iniciales, con variaciones según la función, la antigüedad y los adicionales.

Salarios de empleados de comercio

El ingreso de los trabajadores de comercio en abril queda conformado por:

Salario básico actualizado con el 2% de aumento.

Incorporación de las sumas fijas previas al básico.

Bono extraordinario de $20.000.

Este esquema no solo mejora el ingreso mensual, sino que también fortalece el cálculo de otros conceptos salariales. El convenio incluye una cláusula de seguimiento de la situación económica, con el objetivo de evitar que los salarios queden rezagados frente a la inflación. En ese sentido, se prevén nuevas instancias de revisión en los próximos meses.

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