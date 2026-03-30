Empleados de comercio: cuánto cobran vendedores en abril de 2026, según la categoría

Salarios de los cajeros en abril

Los empleados de comercio , en especial los vendedores, tendrán enuna actualización clave en sus salarios, a partir del último acuerdo paritario firmado entre lalas cámaras empresarias del sector. La medida no solo implica unasino también un cambio estructural en la composición del sueldo.

El eje central del acuerdo es la incorporación al salario básico de dos sumas no remunerativas -de $60.000 y $40.000- que se venían abonando por separado entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Desde abril, estos montos pasan a formar parte de manera definitiva de las escalas salariales, elevando el piso de ingresos del sector.

Este cambio impacta directamente en los haberes que se cobrarán en mayo (correspondientes a abril) y también en el cálculo de adicionales como horas extras, aguinaldo e indemnizaciones.

Empleados de comercio: cuánto cobran los vendedores en abril 2026

Dentro de la nueva escala salarial, los vendedores -una de las categorías más representativas del sector- quedan con los siguientes salarios brutos para jornada completa:

Categoría A : $1.171.091

: $1.171.091 Categoría B : $1.194.044

: $1.194.044 Categoría C : $1.201.690

: $1.201.690 Categoría D: $1.218.519

Estos valores representan el nuevo piso salarial para el segmento y reflejan la incorporación de las sumas al básico.

Monto que cobran los vendedores confirmado

Al integrarse estos montos al salario básico, se eleva la base sobre la que se calculan distintos adicionales. En el caso de las horas extras, por ejemplo, el impacto es inmediato: al aumentar el básico, también sube el valor de cada hora adicional trabajada.

Las horas extra se abonan con un recargo del 50% en días hábiles y del 100% durante fines de semana y feriados, por lo que el nuevo esquema implica una mejora directa para quienes cumplen jornadas extendidas o trabajan en horarios especiales.

Además, el cambio también repercute en el cálculo del aguinaldo y de eventuales indemnizaciones, ya que estos conceptos toman como referencia el salario básico.

Cuánto cobran los vendedores en abril

En rubros con fuerte actividad comercial -como supermercados, shoppings y locales con atención durante fines de semana-, este efecto se vuelve especialmente relevante para los vendedores, que suelen tener mayor carga horaria. De esta manera, la actualización salarial de abril no solo incrementa los ingresos nominales, sino que también fortalece la estructura sobre la que se calculan los principales adicionales del sector.

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