Hasta el martes se puede pagar con descuento un importante impuesto de PBA

Desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informaron que, hasta mañana martes 9 de junio, se puede pagar con descuento de hasta el 10% la cuota 4 del Impuesto a los Automotores. En esa linea, ARBA comunicó que “quienes estén al día y paguen en término, obtendrán la bonificación con cualquier medio de pago que elijan”.

Para realizar el pago se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado al correo electrónico por la Agencia, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

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Vale remarcar que durante el 2026, comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos para pagar la patente, que incluye con la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas, con el objetivo de tener mayor previsibilidad financiera a las y los contribuyentes.

En los próximos días vence la cuota 2 del Inmobiliario Rural 2026. Hasta el jueves 11 de junio hay tiempo para pagar con descuento de hasta el 10% para los que tienen un buen cumplimiento. El beneficio para cumplir con el tributo de las partidas rurales, se obtendrá siempre que no registre deudas y que los pagos se realicen en término, con los mismos medios de pago vigentes para el resto de los impuestos.

El operativo puerta a puerta de ARBA para jubilados y pensionados

La Agencia de Recaudación puso en marcha junto al municipio de La Plata, un operativo domiciliario para facilitar el acceso a la exención del Impuesto Inmobiliario Edificado a jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que mantienen deudas y están en condiciones de recibir el beneficio sin saberlo. La iniciativa comenzará en la capital bonaerense, donde se identificaron 1.557 personas alcanzadas por esta medida con deudas acumuladas por $154.5 millones.

El programa surge a partir de un trabajo conjunto entre el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard y el intendente de La Plata, Julio Alak, en un contexto especialmente complejo para los sectores previsionales. Según datos relevados por la Agencia mediante cruces de información con el Instituto de Previsión Social (IPS), en toda la provincia existen alrededor de 17 mil jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que podrían acceder a la exención del Inmobiliario Urbano y actualmente registran deuda porque desconocen ese derecho.

Las personas alcanzadas serán contactadas mediante correo postal, correo electrónico, llamados telefónicos y otros canales oficiales disponibles en ARBA y el municipio. Quienes reciban la notificación, deberán acercarse al Centro de Servicio Local de ARBA más cercano a su domicilio. El trámite tendrá atención prioritaria y requerirá únicamente DNI, fotocopia del documento y la firma de una declaración jurada.

Para acceder a la exención se deberá cumplir con las condiciones previstas en el Código Fiscal: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, ser titular de una única propiedad destinada a vivienda familiar cuya valuación fiscal no supere los $6 millones y no estar inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.