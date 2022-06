Un empresario disparó contra la "insensibilidad" del dueño de La Anónima

El empresario Federico Braun había dicho el martes en tono jocoso que, frente a la inflación, su empresa “remarca precios todos los días”.

El dirigente industrial José Urtubey criticó este miércoles la “insensibilidad” en las expresiones del titular de la cadena de supermercados La Anónima, Federico Braun, quien ayer, en la jornada por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), dijo -en tono jocoso- que su empresa “remarca precios todos los días”.

“No me causa gracia, no me representa y, en alguna medida, creo que hay una insensibilidad en esas expresiones sobre lo que está pasando en la Argentina, en una realidad muy dura donde los índices de pobreza son elevadísimos”, cuestionó Urtubey en diálogo con las radios Nacional y AM750. El empresario señaló que “siendo la inflación uno de los principales problemas, esos comentarios están totalmente de más”.

Este miércoles, durante el foro de AEA y al participar de un panel con otros empresarios, Braun fue consultado por un periodista sobre qué hace La Anónima con la inflación. Ante esa pregunta, el empresario contestó en tono jocoso y acompañado de la risa de los asistentes que la cadena "remarca precios todos los días, para ser sinceros".

Por otro lado, Urtubey también se distanció de otras de las líneas de pensamiento de los empresarios de la AEA. “No creo en aquel pensamiento y expresiones que dicen que Argentina está yendo al comunismo o convirtiéndose en Venezuela”, afirmó el empresario, exintegrante de la mesa directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Del mismo modo, rechazó que en Argentina existan “160 tributos”, como señaló el presidente de la AEA, Jaime Campos. “Hay impuestos con una específica aplicación en determinadas zonas y hay impuestos que tienen masividad, así que no hay que simplificar diciendo que se pagan 675 impuestos. Esa no es la realidad pero tampoco es la panacea la realidad fiscal de la Argentina”, afirmó Urtubey.

No obstante, pidió “buscar una hoja de ruta” para “acomodar los desequilibrios”, modificando lo que considera como impuestos “distorsivos” como Ingresos Brutos que “no es bueno para la realidad productiva y comercial de la Argentina”.

Al mismo tiempo, respecto de una “reforma laboral”, señaló que “no es necesaria” ya que “hay casos sumamente exitosos de mejora o actualización de los convenios colectivos” y que “hay otras cosas que dan competitividad a la economía” como el crédito. En tanto, sobre el nombramiento de Daniel Scioli como reemplazante de Matías Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo, Urtubey destacó que el hasta ahora embajador en Brasil “es una persona que tiende puentes y que, en alguna medida, da tranquilidad sobre cómo sigue la película”.