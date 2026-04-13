Quiénes son los jubilados de ANSES que cobran el bono de $70.000 en abril 2026

Cuándo paga la ANSES el bono para jubilados

La ANSES confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados durante abril de 2026. El refuerzo se abonará junto con los haberes actualizados por movilidad —que este mes suben 2,9%— y se acredita de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.

La medida apunta a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional, en un contexto de inflación sostenida que sigue presionando sobre el poder adquisitivo.

Jubilados en abril: quiénes cobran el bono de $70.000

El bono no es universal, sino que está dirigido a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema. En abril, lo reciben:

Jubilados que cobran el haber mínimo

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para acceder al monto completo de $70.000, es necesario percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima, que en abril se ubica en $380.319.

Bono de $70.000 para jubilados: cuándo se cobra

Cómo funciona el bono de $70.000 para jubilados

ANSES también estableció un esquema proporcional para quienes superan el haber mínimo. En estos casos, el refuerzo se ajusta automáticamente para que el ingreso total no supere los $450.319.

Por ejemplo, un jubilado que cobra $390.000 recibirá un bono menor —en torno a $60.319— para alcanzar ese tope. En cambio, quienes perciben haberes por encima de ese límite quedan excluidos del beneficio.

Cuánto cobran los jubilados en abril

Cuándo se cobra el bono en abril

El pago del bono se realiza junto con el calendario habitual de ANSES, según la terminación del DNI:

Jubilados que cobran la mínima:

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Pensiones No Contributivas:

DNI 0 y 1: 10 de abril

DNI 2 y 3: 13 de abril

DNI 4 y 5: 14 de abril

DNI 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Jubilados que superan la mínima:

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

El bono se mantiene en $70.000 sin cambios desde marzo de 2024. Si bien continúa siendo un ingreso relevante para quienes lo perciben, su valor real se fue deteriorando frente a la inflación.

Aun así, en abril de 2026 el refuerzo vuelve a posicionarse como un complemento central para jubilados y pensionados de menores ingresos, mientras sigue abierto el debate sobre su actualización.