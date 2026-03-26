Empleados de comercio: cuánto cobran cajeros en abril 2026, según la categoría

Salarios confirmados para abril

Los empleados de comercio, en especial los cajeros, una actualización clave en sus salarios en el mes de abril, en el marco del último acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias. El cambio no solo implica una mejora en los ingresos, sino también una modificación estructural en la composición del sueldo.

El eje central del acuerdo es la incorporación al salario básico de dos sumas no remunerativas -de $60.000 y $40.000- que se venían pagando por separado entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Desde abril, estos montos pasan a formar parte de manera permanente de las escalas salariales, elevando el piso de ingresos del sector.

Cuánto cobran los cajeros en abril

Este ajuste se reflejará en los haberes que se cobran en mayo, correspondientes a abril, y tendrá impacto directo en adicionales como horas extras, aguinaldo e indemnizaciones.

Empleados de comercio: cuánto cobran los cajeros en abril

Dentro de la nueva escala salarial, los cajeros —una de las posiciones más extendidas en el sector— quedan con los siguientes salarios brutos para jornada completa:

Categoría A : $1.171.091

: $1.171.091 Categoría B : $1.176.448

: $1.176.448 Categoría C: $1.183.333

Estos valores representan el nuevo piso salarial sobre el cual se calculan los adicionales y reflejan la incorporación de las sumas al básico.

Cajeros de supermercado: el aumento que cobran

Al integrarse estos montos al salario básico, se modifica la base de cálculo de distintos conceptos. En el caso de las horas extras, por ejemplo, el incremento del básico implica una mejora directa en el valor de cada hora adicional trabajada. Las horas extra se abonan con un recargo del 50% en días hábiles y del 100% durante fines de semana y feriados, por lo que el impacto es especialmente relevante para cajeros que trabajan en supermercados, shoppings y comercios con horarios extendidos.

Además, esta nueva estructura también repercute en el cálculo del aguinaldo y de eventuales indemnizaciones, al elevar el salario base sobre el que se determinan estos conceptos. De esta manera, la actualización de abril no solo incrementa los ingresos nominales de los cajeros, sino que también mejora las condiciones sobre las que se liquidan los principales adicionales del sector.