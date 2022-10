Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 4 de octubre y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo bajó cuatro pesos el lunes. Qué pasa con las demás cotizaciones.

Luego de bajar cuatro pesos en la jornada del lunes, el dólar blue abre los mercados este martes 4 de octubre a 284 pesos para la venta. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se vende en cuevas clandestinas es del 90% promedio.

El dólar oficial cotiza a $ 145,25 para la compra y a $ 153,25 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el mercado bursátil el dólar Contado Con Liquidación (CCL) baja a a $ 306,73. Por su parte, el dólar MEP o Bolsa ascendía a $ 296,81.

El dólar solidario o ahorro que contienen un 30% de impuesto solidario y un 35% de anticipo del impuesto a las ganancias cotiza a $254.51 para la compra, mientras que el El dólar turista o tarjeta - que es la suma del minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- avanza a $271,83.

En tanto, el riesgo país, índice elaborado por el JP Morgan para grabar la situación crediticia y financiera de los países, se mantenía en 2.702 puntos básicos para la Argentina.

El Banco Central comenzó octubre con compras por US$ 45 millones, en la primera rueda de la semana y del mes y tras el vencimiento del dólar soja. Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 342,278, en futuros MAE US$ 7 millones y en el Rofex US$ 414 millones.

El Central sumó casi US$ 5.000 millones a sus reservas en septiembre, una cifra inédita para un sólo mes, lo cual permitió cumplir con la meta de acumulación acordada con el FMI y que buscarán ser fortalecidas con el anuncio de medidas tendientes a promover exportaciones y a limitar maniobras especulativas de importadores.

En concreto, el Programa de Incremento Exportador o "dólar soja" incentivó la liquidación de US$ 8.123 millones de ese grano y derivados en septiembre -un mes de en el que las exportaciones del agro históricamente son un tercio de ese valor- de los cuales US$ 7.646 millones ya entraron al mercado cambiario y, el resto, ingresará hasta el martes.

Qué pasó el lunes en los Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 2,83% y se ubicaba en 143.055,26 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 7,9%.

En el panel líder local, los papeles de Banco Macro y Sociedad Comercial del Plata anotaban alzas de 6,56% y 6,4%, respectivamente. En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que YPF lideraba ese lote con un incremento de 7,9%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con alzas de hasta 7%, mientras que los títulos en pesos operaban con bajas de hasta 1,7%; así, el riesgo país se ubicaba en torno a los 2.702 puntos básicos.