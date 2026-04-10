Precio de Disney+ en abril de 2026: cuánto cuesta cada plan

El consumo de plataformas de streaming sigue en expansión en Argentina y Disney+ se consolida como uno de los servicios más completos del mercado. Tras la integración de contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ESPN y producciones de Hulu en una sola aplicación, la plataforma ofrece distintas opciones de suscripción según las necesidades de los usuarios. En abril los precios varían de acuerdo con el tipo de plan, la calidad de reproducción, la cantidad de dispositivos simultáneos y la inclusión o no de publicidad.
Cuánto cuesta Disney+ en abril de 2026
Los valores actualizados en Argentina son los siguientes:
- Disney+ Estándar con anuncios
- Precio mensual final: $9.999
- Incluye catálogo completo con publicidad, calidad hasta Full HD (1080p) y hasta 2 dispositivos simultáneos
- Disney+ Estándar (sin anuncios)
- Precio mensual final: $12.299
- Precio anual final: $103.299
- Incluye contenido sin publicidad, calidad Full HD, descargas y hasta 2 dispositivos simultáneos
- Disney+ Premium
- Precio mensual final: $18.399
- Precio anual final: $154.499
- Incluye contenido sin anuncios, calidad 4K UHD con HDR, audio Dolby Atmos, hasta 4 dispositivos simultáneos y acceso a deportes en vivo a través de ESPN
El plan con anuncios se presenta como la opción más económica, mientras que el Premium concentra la propuesta más completa, especialmente para quienes buscan eventos deportivos y mayor calidad audiovisual.
Cuánto cuesta agregar un miembro extra en Disney+
Disney+ también permite sumar usuarios fuera del hogar mediante perfiles adicionales pagos:
- Miembro extra Estándar con anuncios: $6.999 mensuales
- Miembro extra Estándar: $7.399 mensuales
- Miembro extra Premium: $9.200 mensuales
Cada miembro adicional puede utilizar un dispositivo a la vez y accede al mismo catálogo que el titular de la cuenta.
El servicio reúne una amplia oferta de contenidos:
- Películas y series de Disney y Pixar
- Producciones de Marvel Studios
- Contenido del universo Star Wars
- Series y películas de Hulu
- Documentales de National Geographic
- Eventos deportivos en vivo a través de ESPN
Esta integración se consolidó tras la unificación con Star+, lo que permitió concentrar toda la oferta en una sola plataforma.
En el mercado local también existen promociones para acceder al servicio con descuentos o beneficios:
- Usuarios nuevos: hasta dos meses gratis
- Tarjetas Visa: entre dos y tres meses sin costo según el segmento
- Clientes de Claro: promociones en el plan Premium
- Suscriptores de Meli+: acceso al plan con anuncios sin costo adicional
- Clientes de DirecTV (DGO Full): Disney+ Premium incluido
Cada beneficio depende del proveedor o medio de pago y debe activarse desde la plataforma correspondiente. En abril de 2026, Disney+ mantiene una oferta diversificada en Argentina, con planes que van desde opciones más económicas con publicidad hasta versiones premium con deportes en vivo y máxima calidad de imagen.