Precio de Disney+ en abril de 2026: cuánto cuesta cada plan

Cuánto cuesta el streaming en Argentina

El consumo de plataformas de streaming sigue en expansión en Argentina y Disney+ se consolida como uno de los servicios más completos del mercado. Tras la integración de contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ESPN y producciones de Hulu en una sola aplicación, la plataforma ofrece distintas opciones de suscripción según las necesidades de los usuarios. En abril los precios varían de acuerdo con el tipo de plan, la calidad de reproducción, la cantidad de dispositivos simultáneos y la inclusión o no de publicidad.

Cuánto cuesta Disney+ en abril de 2026

Los valores actualizados en Argentina son los siguientes:

Disney+ Estándar con anuncios Precio mensual final: $9.999 Incluye catálogo completo con publicidad, calidad hasta Full HD (1080p) y hasta 2 dispositivos simultáneos

Disney+ Estándar (sin anuncios) Precio mensual final: $12.299 Precio anual final: $103.299 Incluye contenido sin publicidad, calidad Full HD, descargas y hasta 2 dispositivos simultáneos

Disney+ Premium Precio mensual final: $18.399 Precio anual final: $154.499 Incluye contenido sin anuncios, calidad 4K UHD con HDR, audio Dolby Atmos, hasta 4 dispositivos simultáneos y acceso a deportes en vivo a través de ESPN



El plan con anuncios se presenta como la opción más económica, mientras que el Premium concentra la propuesta más completa, especialmente para quienes buscan eventos deportivos y mayor calidad audiovisual.

Cuánto cuesta Disney+

Cuánto cuesta agregar un miembro extra en Disney+

Disney+ también permite sumar usuarios fuera del hogar mediante perfiles adicionales pagos:

Miembro extra Estándar con anuncios: $6.999 mensuales

$6.999 mensuales Miembro extra Estándar: $7.399 mensuales

$7.399 mensuales Miembro extra Premium: $9.200 mensuales

Cada miembro adicional puede utilizar un dispositivo a la vez y accede al mismo catálogo que el titular de la cuenta.

El servicio reúne una amplia oferta de contenidos:

Películas y series de Disney y Pixar

Producciones de Marvel Studios

Contenido del universo Star Wars

Series y películas de Hulu

Documentales de National Geographic

Eventos deportivos en vivo a través de ESPN

Esta integración se consolidó tras la unificación con Star+, lo que permitió concentrar toda la oferta en una sola plataforma.

El costo del streaming en abril

En el mercado local también existen promociones para acceder al servicio con descuentos o beneficios:

Usuarios nuevos: hasta dos meses gratis

Tarjetas Visa: entre dos y tres meses sin costo según el segmento

Clientes de Claro: promociones en el plan Premium

Suscriptores de Meli+: acceso al plan con anuncios sin costo adicional

Clientes de DirecTV (DGO Full): Disney+ Premium incluido

Cada beneficio depende del proveedor o medio de pago y debe activarse desde la plataforma correspondiente. En abril de 2026, Disney+ mantiene una oferta diversificada en Argentina, con planes que van desde opciones más económicas con publicidad hasta versiones premium con deportes en vivo y máxima calidad de imagen.