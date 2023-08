Los granos cerraron con subas en Chicago

Los granos cerraron la última jornada de la semana con saldo positivo en el mercado de Chicago, impulsados por la falta de lluvias en Estados Unidos y el accionar comprador de los fondos de inversión.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 1,94% (US$ 9,55) hasta los US$ 500,72 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 1,74% (US$ 8,54) para posicionarse en US$ 497,23 la tonelada.

Los fundamentos del alza radicaron en la persistente falta de lluvias sobre zonas productoras de Estados Unidos, sobre todo sobre el oeste del cinturpon sojero/maicero, donde se registra el área con mayor déficit hídrico, comentaron desde la corredora de granos Granar.

"Atado a lo antedicho, los pronósticos continúan augurando para los próximos 6-14 días temperaturas por encima de las marcas normales y lluvias inferiores a los registros usuales sobre el Medio Oeste. En cambio, para el centro-norte de las Grandes Planicies, las lluvias se prevén entre normales a mayores", agregaron los analistas.

Sus subproductos acompañaron al poroto, con una suba del 0,78% (US$ 11,68) en el aceite hasta los US$ 1.505,51 la tonelada, mientras que la harina hizo lo propio en 1,07% (US$ 4,74) para concluir la jornada a US$ 445,21 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó 1,37% (US$ 2,56) y se ubicó en US$ 188,77 la tonelada, por "el déficit de humedad en zonas donde los cultivos todavía podrían capitalizar en rindes condiciones ambientales favorables fue el principal argumento del repunte", indicaron desde la corredora.

Por último, el trigo saltó 4,02% (US$ 8,73) y cerró a US$ 225,33 la tonelada, como consecuencia de las compras de oportunidad de los fondos especulativos tras cuatro jornadas consecutivas a la baja.

Con información de Télam