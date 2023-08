El ministro de Hacienda bonaerense consideró "crucial" para la provincia la incorporación al Brics

El Ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, destacó hoy que la provincia "es el principal origen de exportaciones" al bloque de economías emergentes de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica (Brics), por lo que afirmó que la incorporación de Argentina a ese espacio "es crucial para Buenos Aires".

Para López, que el país forme parte de los Brics "abre posibilidades no sólo en el plano comercial y financiero sino en el productivo, científico y turístico" y aseguró que "desde la provincia se trabajará para potenciar este acuerdo".

"La provincia es el principal origen de exportaciones a este bloque: la entrada de Argentina debe leerse en clave bonaerense", sostuvo López en su cuenta de X, donde compartió un informe de la Dirección de Estadísticas sobre exportaciones argentinas y de la provincia de Buenos Aires al bloque de las economías Brics.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ministro destacó que "Tres de los principales socios comerciales bonaerenses pertenecen a los Brics+, por lo que la incorporación es crucial para la PBA" y podrá ser consierada "una bisagra en la inserción internacional argentina y bonaerense".

El 1 de enero de 2024, Argentina se incorporará al bloque, recordó López en su posteo, ante lo cual expresó que "la provincia es protagonista: explica el 46% de las exportaciones nacionales a los países miembro".

"El total exportado por Argentina a los Brics+ en 2022 fue de US$ 28.180 millones, el 31,9% de las exportaciones nacionales. El principal destino dentro del bloque es Brasil, con ventas por US$ 12.621 millones, entre las que se destacan los vehículos automotores y el trigo", precisó.

En el mismo sentido detalló que "a Brasil le siguen, en orden de incidencia China: US$ 7.549 millones (Soja, carne bovina y cebada); India: US$ 4.047 millones (Aceite de soja y Aceite de girasol) y Arabia Saudita: US$ 1.177 millones (Maíz y derivados de soja)".

"Las ventas al resto de los destinos Brics+ totalizaron US$ 2.786 millones", puntualizó y destacó que "para la provincia, la participación en las exportaciones es aún más importante: en 2022, alcanzaron los US$ 12.996 millones".

"Este valor representa el 39% de las exportaciones bonaerenses y casi la mitad (46%) de las ventas nacionales a este bloque de países", sostuvo.

Remarcó que "al igual que en la Nación, Brasil fue el principal destino Brics+ de la provincia, con ventas por US$ 7.162 millones (55% del total del bloque)" y agregó que "en orden de incidencia, le siguieron China: US$ 3.203 millones (Carne Bovina, Soja, Cebada) India: US$ 1.365 millones (Cebada, Aceite de Girasol)".

Con información de Télam