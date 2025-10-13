ARCA habilitó el pago de impuestos con UALA.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre la ampliación de posibilidades de pagos y en este caso sumó a UALA para que los monotributistas y autónomos puedan hacer algunas operaciones a través de esta billetera virtual.

Estos contribuyentes podrán pagar impuestos directamente cargando los números de CUIT y de VEP. La opción ya entró en vigencia y se suma a las ya disponibles como Mercado Pago, Naranja X y MODO.

Qué impuestos se pueden pagar con UALA

Los impuestos que se pueden pagar con UALA y otras billeteras virtuales habilitadas por la ex AFIP son los siguientes:

Cuotas del Monotributo.

Autónomos.

Cualquier obligación fiscal que permita la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP).

Los pasos para pagar impuestos con Billeteras Virtuales

Generar un VEP

Seleccionar "Pago con QR"

Abrir la app de la billetera elegida (Mercado Pago, Cuenta DNI, Belo, entre otras).

Acceder a la función "Escanear código QR".

Escanear el código generado en ARCA.

Verificar monto y seleccionar medio de pago (saldo en cuenta o transferencia).

Confirmar el pago.

También se puede hacer ingresando CUIT + número de VEP siguiendo los siguientes pasos:

Abrir la app de la billetera.

Buscar el servicio "AFIP VEP" o "ARCA VEP".

Ingresar el número de CUIT.

Cargar manualmente el número de VEP.

Verificar monto, seleccionar medio de pago y confirmar.

AULA se suma a otras billeteras virtuales ya disponibles como Mercado Pago y MODO.

