La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre la ampliación de posibilidades de pagos y en este caso sumó a UALA para que los monotributistas y autónomos puedan hacer algunas operaciones a través de esta billetera virtual.
Estos contribuyentes podrán pagar impuestos directamente cargando los números de CUIT y de VEP. La opción ya entró en vigencia y se suma a las ya disponibles como Mercado Pago, Naranja X y MODO.
Qué impuestos se pueden pagar con UALA
Los impuestos que se pueden pagar con UALA y otras billeteras virtuales habilitadas por la ex AFIP son los siguientes:
- Cuotas del Monotributo.
- Autónomos.
- Cualquier obligación fiscal que permita la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP).
Los pasos para pagar impuestos con Billeteras Virtuales
- Generar un VEP
- Seleccionar "Pago con QR"
- Abrir la app de la billetera elegida (Mercado Pago, Cuenta DNI, Belo, entre otras).
- Acceder a la función "Escanear código QR".
- Escanear el código generado en ARCA.
- Verificar monto y seleccionar medio de pago (saldo en cuenta o transferencia).
- Confirmar el pago.
También se puede hacer ingresando CUIT + número de VEP siguiendo los siguientes pasos:
- Abrir la app de la billetera.
- Buscar el servicio "AFIP VEP" o "ARCA VEP".
- Ingresar el número de CUIT.
- Cargar manualmente el número de VEP.
- Verificar monto, seleccionar medio de pago y confirmar.
