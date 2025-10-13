EN VIVO
ARCA

ARCA habilitó el pago de impuestos con UALA

La ex AFIP sumó funciones a la billetera virtual y se suma a otras como Mercado Pago, Naranja X y MODO. 

13 de octubre, 2025 | 04.50

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre la ampliación de posibilidades de pagos y en este caso sumó a UALA para que los monotributistas y autónomos puedan hacer algunas operaciones a través de esta billetera virtual.

Estos contribuyentes podrán pagar impuestos directamente cargando los números de CUIT y de VEP. La opción ya entró en vigencia y se suma a las ya disponibles como Mercado Pago, Naranja X y MODO.  

Qué impuestos se pueden pagar con UALA

Los impuestos que se pueden pagar con UALA y otras billeteras virtuales habilitadas por la ex AFIP son los siguientes:

  • Cuotas del Monotributo.
  • Autónomos.
  • Cualquier obligación fiscal que permita la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP).

MÁS INFO

Los pasos para pagar impuestos con Billeteras Virtuales

  • Generar un VEP
  • Seleccionar "Pago con QR"
  • Abrir la app de la billetera elegida (Mercado Pago, Cuenta DNI, Belo, entre otras).
  • Acceder a la función "Escanear código QR".
  • Escanear el código generado en ARCA.
  • Verificar monto y seleccionar medio de pago (saldo en cuenta o transferencia).
  • Confirmar el pago.

MÁS INFO

También se puede hacer ingresando CUIT + número de VEP siguiendo los siguientes pasos:

  • Abrir la app de la billetera.
  • Buscar el servicio "AFIP VEP" o "ARCA VEP".
  • Ingresar el número de CUIT.
  • Cargar manualmente el número de VEP.
  • Verificar monto, seleccionar medio de pago y confirmar.

AULA se suma a otras billeteras virtuales ya disponibles como Mercado Pago y MODO.

