Carrefour sale a competir con Mercado Libre y Ualá

El Banco Carrefour, perteneciente a la cadena de supermercados, lanzó este jueves su cuenta digital remunerada, que combina los atributos de las billeteras virtuales con el respaldo de un banco tradicional. Se trata de Cuenta Digital Mi Carrefour, con la que buscará competir con billeteras virtuales como Mercado Pago y Ualá.

“Con este lanzamiento queremos acercar una propuesta diferente: una cuenta digital que combina lo mejor del mundo fintech -agilidad, simplicidad y beneficios concretos- con el respaldo de un banco que tiene 27 años de trayectoria, que está regulado por el Banco Central y cuenta con la confianza de más de un millón de clientes", explicó Mariana Lope, Presidenta y Gerente General del Banco de Servicios Financieros de Carrefour.

La cuenta digital ofrecerá beneficios para atraer a los nuevos usuarios, destacó la empresa. Entre ellos se encuentra la tasa de mejor rendimiento diario del país entre las cuentas digitales, con un 43% anual.

Además, permitirá la obtención sin cargo de una Tarjeta Prepaga Mastercard Virtual, con la cual se accede a un 30% de descuento en sus viajes de Subte con tope de 400 pesos por viaje y 12 mil pesos al mes, mientras que ofrece reintegros para quienes paguen sus servicios mediante esta plataforma. Habilita a realizar transferencias o pagar con QR en cualquier comercio del país. De este modo, la empresa busca posicionar la nueva cuenta digital como una combinación de los beneficios de las fintech con los del sector retail.

En paralelo, la cuenta tendrá promociones extra para los clientes de los supermercados de Carrefour de todo el país. Concretamente, los usuarios de la cuenta digital tendrán un 10% de descuento en el acto, sin tope y acumulable, en todas las compras realizadas los días sábados y domingos en sucursales de todos los formatos (Express, Maxi e Híper), además de promociones especiales en carrefour.com.ar, destacó la empresa.

Las herramientas que ofrecerá la cuenta digital del Banco Carrefour

Carrefour también resaltó que su cuenta, que funciona en una app propia diferenciada de la de Mi Carrefour para supermercados, es gratuita, no tiene costo de apertura ni de mantenimiento y puede solicitarse solo con un DNI y siendo mayor de 18 años.

Dado que el Banco Carrefour está regulado por el BCRA, garantiza que los clientes de Cuenta Digital Mi Carrefour estén protegidos por la regulación vigente de la entidad. En este sentido, la empresa resaltó que su tasa de interés no depende de fondos comunes de inversión sino que cuenta con remuneración directa del Banco Carrefour mismo, lo que asegura su respaldo.

Otro diferencial que ofrece la cuenta digital del Banco Carrefour frente a las billeteras virtuales tradicionales es la posibilidad de atención presencial para ayuda al usuario en las 700 sucursales de supermercado que Carrefour tiene en Argentina, incluyendo una ventanilla especializada en las sucursales Maxi e Híper.

Actualmente, la Cuenta Digital Mi Carrefour ya cuenta con unos 15.000 clientes, aunque la intención de la empresa es conseguir unos 100.000 clientes a corto plazo, que provengan tanto del más de 1 millón de clientes del Banco Carrefour como de los clientes de sus sucursales de supermercados.

Cómo se puede obtener la Cuenta Digital Mi Carrefour

La Cuenta Digital Mi Carrefour ya puede solicitarse descargando la app de Carrefour Banco en Play Store y Apple Store, mientras que los usuarios de Tarjetas Mi Carrefour Crédito y Prepaga tendrán una actualización en sus aplicaciones para solicitar la nueva funcionalidad, ampliando sus beneficios. Para más información, consulte en https://www.carrefour.com.ar/ o al 0800-122-7788.