ARCA lanzó un nuevo plan de pagos para saldar deudas

El nuevo plan de pago de ARCA para los deudores.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) trajo una muy buena noticia para todos los contribuyentes que tengan deudas con el fisco, ya que habilitó un nuevo plan de pagos.

El objetivo de la ex AFIP es que las personas puedan regularizar su situación en cuotas y tasas bajas. Esto quedó plasmado en la Resolución 823/2025 del Ministerio de Economía y entrará en vigencia este viernes 26 de septiembre.

Este plan de pagos está dirigido a contribuyentes en concurso preventivo de acreedores o en estado previo a la quiebra a través de la normativa que introduce modificaciones sustanciales al régimen de facilidades de pago permanente de ARCA.

La nueva medida permite regularizar aquellas deudas de obligaciones impositivas y de la seguridad social devengadas con posterioridad a la fecha de presentación en concurso o de declaración de quiebra con continuidad, respectivamente, y vencidas hasta dos años posteriores a dicha fecha.

Para ingresar al plan de pagos hay dos opciones, sin pago a cuenta o ingresando el 1 o 3 por ciento del total de la deuda según el monto. La cantidad máxima de cuotas es 18 y el interés actualmente está en el 2,7 por ciento mensual.

Cuáles son las modificaciones de ARCA en el plan de pagos

Aumento de pagos mínimos: se actualiza el monto mínimo para el pago a cuenta y las cuotas de todos los planes de facilidades, de $ 2000 a $ 50.000.

Plan específico para entidades en crisis: se implementa un nuevo plan de pagos (inciso g del artículo 5°) destinado exclusivamente a sujetos en concurso preventivo o en estado de quiebra, con continuidad de explotación. Permite regularizar deudas impositivas y de seguridad social generadas post-concurso o quiebra.