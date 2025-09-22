ARCA comenzó a devolver dinero por gastos en dólares.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) empezó a realizar la devolución de las percepciones por compras con tarjeta en dólares, adquisición de divisas para atesoramiento o gastos en el exterior.

Aquellos contribuyentes que realizaron esta solicitud empezarán a recibir las notificaciones pertinentes por parte de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Las notificaciones llegan al Domicilio Fiscal Electrónico y las percepciones se acreditarán en la cuenta informada por el contribuyente dentro de los tres días hábiles siguientes de recibir el mensaje.

Las devoluciones se están realizando de forma escalonada y también incluyen los intereses generados desde el momento en que se presentó la solicitud hasta el momento en que se cobra, aunque con la retención correspondiente del impuesto a las ganancias.

Cómo solicitar la devolución de percepciones ante ARCA

Para solicitar la devolución de percepciones ante ARCA es necesario contar con ciertos requisitos previos:

Tener CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior .

y . Declarar una CBU habilitada para devoluciones.

habilitada para devoluciones. Constituir Domicilio Fiscal Electrónico .

. No estar inscriptos en Ganancias, ni quienes deban inscribirse.

Estar inscriptos en Ganancias pero no en Bienes Personales, por percepciones con código 219.

No estar inscriptos en Bienes Personales, ni tener que inscribirse.

Estar inscriptos en Bienes Personales pero no en Ganancias, por percepciones con código 217.

Trabajar en relación de dependencia y no sufran retenciones de Ganancias por su empleador.

Trabajar en relación de dependencia y, aun sufriéndolas, hayan tenido percepciones con código 219.

En cuanto al paso a paso para solicitar las percepciones, hay que ingresar al portal de ARCA con la clave fiscal y allí dirigirse al servicio "Devolución de percepciones" y seleccionar luego las percepciones informadas por el ente nacional de recaudación.

En caso de ser necesario, deberás agregar de forma manual y junto con la documentación que lo respalde, aquellas percepciones que no hayan sido informadas. Finalmente, presentar la solicitud a la espera de la evaluación de la ex AFIP.

ARCA podrá evaluar y, si es necesario, derivar el trámite a fiscalización si ve que hay inconsistencias. Para realizar el seguimiento del trámite podes ver el estado de solicitud desde el mismo portal y si encontrás algún error como datos mal cargados podes arreglarlo, cuanto antes lo hagas mejor.

El envío de la solicitud generalmente se realiza una vez concluido el el año calendario en el que se produjo la percepción, siempre y cuando se cumplan con los requisitos antes señalados.