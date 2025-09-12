El beneficio de ARCA para que estos monotributistas no paguen en septiembre del 2025

El beneficio de ARCA para los Monotributistas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó un beneficio para que un grupo de monotributistas tengan un respiro y no paguen este impuesto en septiembre de 2025.

Según la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) esta medida tiene como principal objetivo aliviar la carga de un sector de trabajadores registrados en el Régimen Simple (RS).

A través de la Resolución 5546/2024, el ente de recaudación nacional informó que los monotributistas dedicados al alquiler de inmuebles podrán tramitar la exención del pago de septiembre.

Para ello deben cumplir los siguientes requisitos:

Pertenecer al Régimen Simplificado con hasta dos inmuebles en alquiler.

No estar inscripto en otras actividades dentro del monotributo.

Registrar los contratos en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).

Si cumplís estos requisitos, los pasos a seguir para quedar exento del pago del monotributo son éstos:

Ingresar a la web oficial de ARCA a través de este link

Clickear la opción "Modificación locador de hasta 2 inmuebles - Beneficio Ley 27.737"

Informar el período desde el cual corresponde la exención.

Declarar con clave fiscal en el "Sistema Registral" con la actividad 681098.

Verificar que los contratos estén cargados correctamente en el sistema RELI.

Cuánto hay que pagar de Monotributo en septiembre del 2025

Categoría A : $ 37.085,74 (servicios y bienes)

Categoría B : $ 42.216,41 (servicios y bienes)

Categoría C : $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (bienes)

Categoría D : $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (bienes)

Categoría E : $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (bienes)

Categoría F : $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (bienes)

Categoría G : $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (bienes)

Categoría H : $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (bienes)

Categoría I : $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (bienes)

Categoría J : $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (bienes)

Categoría K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (bienes)

Cuáles son todos los topes de facturación para los monotributistas en septiembre

Respecto de los límites de facturación, la categoría más baja, la A, tiene un tope de $8.992.597,87 anuales y en caso de superarlos hay que subir de nivel y abonar la cuota correspondiente. La categoría más alta es la K con un monto de $94.805.682,90. Cada seis meses hay que hacer la recategorización correspondiente o se pueden recibir duras penas por parte de la ex AFIP.

A $8.992.597,87

B $13.175.201,52

C $18.473.166,15

D $22.934.610,05

E $26.977.793,60

F $33.809.379,57

G $40.431.835,35

H $61.344.853,64

I $68.664.410,05

K $94.805.682,90