ARCA definió los valores de aportes mensuales de los autónomos en septiembre del 2025

Los valores que tendrán que pagar los autónomos en septiembre.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó los nuevos valores que tendrán que pagar los trabajadores autónomos en el mes de septiembre del 2025.

La actualización que realizó la ex AFIP entró en vigencia es lunes 15 de septiembre del 2025 y alcanza a todas las categorías de revista y regímenes especiales. La suba será del 1,9 por ciento respecto de los valores de agosto.

Esto incluye a todos los que estén en este régimen, incluyendo a quienes desarrollan actividades penosas o riesgosas, afiliaciones voluntarias, menores de 21 años, beneficiarios previsionales activos y amas de casa.

El aumento del 1,9 por ciento responde al índice de movilidad jubilatoria calculado según la inflación de julio publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Cuáles son los nuevos valores de revista para los autónomos en septiembre

Categoría I: $57.529,96

Categoría II: $80.540,72

Categoría III: $115.058,92

Categoría IV: $184.094,19

Categoría V: $253.128,50

Régimen diferencial (actividades penosas o riesgosas)

Categoría I’: $62.923,40

Categoría II’: $88.091,41

Categoría III’: $125.845,70

Categoría IV’: $201.353,02

Categoría V’: $276.859,30

Otros regímenes especiales

Afiliaciones voluntarias y menores de 21 años: $57.529,96

Beneficiarios previsionales activos: $48.540,90

Amas de casa con aporte reducido (Ley 24.828): $19.775,92

Asimismo, se actualizó el monto máximo de facturación anual de referencia, establecido en el Decreto 1866/2006 y la RG 2217/2007, que pasa a $1.294.388,07.