Cómo saber si tengo deudas en el monotributo: cómo pagarlo en ARCA

ARCA: cómo chequear las deudas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recuerda que la fecha de vencimiento del monotributo es el día 20 de cada mes. Si el vencimiento cae en fin de semana o feriado, se traslada automáticamente al siguiente día hábil. Sin embargo, muchos contribuyentes desconocen este detalle y terminan pagando fuera de término, acumulando deudas y generando intereses.

Monotributo: cómo consultar si tenés deudas

Para verificar si tenés obligaciones impagas, ARCA ofrece varias herramientas digitales:

App oficial de ARCA: disponible para celulares, permite consultar el estado de cuenta fiscal en pocos pasos. Ingresá con tu Clave Fiscal. Seleccioná la opción de acuerdo con la terminación de tu CUIT. Presioná el botón de “Deudas” y el sistema te mostrará el detalle de períodos y montos pendientes.

Portal web de ARCA: accedé a www.arca.gob.ar y entrá en el servicio “Consulta de deudas”. Con tu CUIT o CUIL podés ver el historial completo de obligaciones vinculadas al monotributo, autónomos, servicio doméstico e impuestos.

Una vez que verifiques tu deuda, ARCA ofrece distintas formas de regularización:

Pago por homebanking con VEP: si debés uno o dos meses, podés generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde el servicio CCMA y abonarlo directamente en tu banco online.

Planes de pago: si la deuda supera los dos meses o es de mayor monto, podés adherirte a un plan de cuotas. Se ingresa online, se simula el plan y luego se confirma. Los débitos se hacen automáticamente cada mes.

Pago en efectivo: también es posible abonar en redes de cobranza (Rapipago, Pago Fácil, Bapro) presentando la credencial de pago. Es importante regularizar los intereses por separado si corresponde.

Por qué es importante controlar las deudas

No pagar el monotributo en tiempo y forma puede generar recargos, pérdida de beneficios fiscales e incluso la suspensión del monotributo social o el acceso a la obra social. ARCA recomienda revisar periódicamente el estado de cuenta para evitar sorpresas y mantener las obligaciones al día.

¿Cómo pagar el monotributo a través de la App de ARCA?

Para realizar el pago del Monotributo de manera práctica desde tu celular, simplemente sigue estos sencillos pasos dentro de la aplicación oficial de la ex AFIP:

1. Ingresa a la app: Abre la aplicación en tu dispositivo móvil y selecciona la opción "Ingresar con clave fiscal". Esto te permitirá utilizar los servicios personalizados vinculados a tu CUIT.

Cómo pagar las deudas en ARCA

2. Selecciona el tributo: Una vez dentro, dirígete a la sección destinada al Monotributo. Allí encontrarás dos métodos disponibles para realizar el pago: generación de un VEP (Volante Electrónico de Pago) o pago directo con tarjeta de crédito.

Opción 1 - Pago mediante VEP: Puedes elegir generar un VEP con el monto correspondiente. Luego, ingresas a tu billetera virtual habitual (como Mercado Pago o Cuenta DNI) o a tu home banking para concretar el pago.