ARCA modificó los límites de extracción de los cajeros.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los montos de extracción por los cuales los cajeros automáticos tienen que notificar al fisco y estableció un nuevo límite para el retiro de efectivo.

Esta medida de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) corre para todos los bancos que operan en la República Argentina. Antes de junio las entidades debían informar sobre todas las extracciones.

Cuál es el monto máximo por el que los cajeros informan a ARCA

Extracción de plata

Mientras que antes se informaba sin importar el monto, ahora hasta $100.000 en extracciones físicas y jurídicas.

Pagos

Personas físicas: de $1.000.000 se eleva a $50.000.000

Personas jurídicas: hasta $30.000.000

Saldos bancarios al último mes

Personas físicas: de $700.000 / $1.000.000 pasa a $50.000.000

Personas jurídicas: se eleva a $30.000.000

Plazos fijos

Personas físicas: de $1.000.000 a $100.000.000

Personas jurídicas: a $30.000.000

Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales

Personas físicas: de $2.000.000 a $50.000.000

Personas jurídicas: hasta $30.000.000

Tenencias en Alycs

Personas físicas: se informarán solo montos superiores a $100.000.000

Personas jurídicas: desde los $30.000.000

Compras realizadas por consumidores finales

El nuevo umbral será de $10.000.000, sin distinción del medio de pago

El ultimátum de ARCA a los monotributistas

En Argentina cada vez son más los trabajadores que ingresan en el régimen del monotributo ante la caída del empleo formal. Pero para mantenerse dentro y conservar la obra social y los aportes previsionales hay que cumplir una serie de requisitos.

Es así como ARCA anunció nuevas modificaciones para quienes están dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y envió un ultimátum a los contribuyentes para que no se queden sin el monotributo. En caso de no cumplir con los requisitos que impuso la ex AFIP, los contribuyentes recibirán sanciones, que irán desde una multa económica hasta la baja del régimen.

Los motivos por los que ARCA te puede dar de baja del monotributo:

El principal motivo de sanción por parte de ARCA es que los contribuyentes no abonen sus cuotas mensuales en tiempo y forma. Un atraso en un pago genera intereses, pero si se acumulan diez períodos consecutivos de deuda, se produce la baja automática del régimen. Además, quienes queden excluidos de régimen por falta de pago no podrán volver a adherirse al sistema hasta que transcurran tres años calendario desde la fecha de expulsión del mismo.

Otra cuestión a la que todos los monotributistas deben prestar mucha atención es a mantener actualizados los datos personales en el portal oficial, así como la categoría a la que pertenecen según sus ingresos y en caso de tener variaciones en la facturación, realizar la recategorización.