Los que no coronaron

(Por Walter Vargas) Descontados los centenares de buenos y muy buenos futbolistas argentinos que carecieron del honor de jugar un Mundial, también constan en los historiales decenas y decenas de insignes que sí defendieron la casaca argentina en la suprema competencia y no tuvieron la dicha de coronar.

Poe empezar, Nolo Ferreira (por entonces considerado por más de cuatro especialistas como el mejor jugador del planeta) y Guillermo Stábile, goleador del Mundial de 1930 con 8 goles.

Argentina fue al Mundial de 1934 con una formación casi amateur, estuvo ausente en las Copas de 1938, 1950 y 1954, y, recién desde 1958, en Suecia, sostuvo una continuidad solo interrumpida en México 1970.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A vuelo de pájaro, en clave de asociación libre y no exentos de omisiones, arbitrariedades e injusticias, he aquí una posible nómina de buenos, espléndidos e incluso extraordinarios futbolistas argentinos que formaron partes de Copas del Mundo, pero no alcanzaron a coronar.

Arqueros como Amadeo Carrizo, Julio Elías Musimessi, el Tarzán Roma, El Loco Gatti, Pepé Santoro, Daniel Carnevali, ¡Goyco!.

Centrales como Pedro Dellacha, Federico Sacchi, Ramos Delgado, el Mariscal Perfumo, el tucumano Albrecht, Cacho Heredia, Pancho Sá, Ángel Hugo Bargas, Juan Simón, Roberto Ayala, Walter Samuel, Gabriel Heinze, Gaby Milito.

Laterales como Silvio Marzolini, Quique Wolff, Javier Zanetti, el Flaco Chamot y Juampi Sorin.

Caudillos como Pipo Rossi, Rattin, el Cholo Simeone, el Pelado Almeyda y Mascherano.

Cincos más finos, como el Oveja Telch, Fernando Gago y, sobre todo, Fernando Redondo.

Mediocampistas del nivel del Indio Solari, Gonzalito, ¡Miguel Brindisi!, Ermindo Onega, el Pato Pastoriza, el inglés Babington, Patricio Hernández, Pepe Basualdo, Maxi Rodríguez, Pablito Aimar, Lucho González, Cambiasso, Gio Lo Celso, ¡Riquelme! ¡Juan Sebastián Verón!.

Wines como el Loco Corbatta, Saviola, Pinino Más, Cucurucho Santamaría, ¡Orteguita! ¡Caniggia! o Rodrigo Palacio.

Puntas como el Tanque Rojas, el Beto Infante, el Ratón Ayala, Chirola Yazalde, ¡el Pelado Díaz!, Abel Balbo, el Pipita Higuaín (Sí. El Pipita), ¡Tevez! ¡El Kun Agüero!.

Depredadores del área como el Nene Sanfilippo, Luis Artime, Hernán Crespo, Palermo y ¡Batistuta!.

Con información de Télam