Zverev derrota a Mensik y vuelve a la final del Abierto de Francia

Abierto de Francia

Alexander Zverev se ha colocado a un paso de conseguir el título ‌de Grand Slam ‌que tanto tiempo lleva anhelando, tras imponerse el viernes al checo Jakub Mensik por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 y alcanzar de nuevo la final de Roland Garros.

El jugador de 29 años, que ha perdido tres finales de ​Grand Slam, incluida ⁠una en Roland Garros hace dos años, ‌se ha mostrado muy en forma ⁠en París y se enfrentará ⁠al ganador del duelo entre italianos que disputarán el décimo cabeza de serie, Flavio Cobolli, y ⁠Matteo Arnaldi.

Un reñido primer set en la ​soleada pista Philippe Chatrier se decantó ‌a favor de Zverev ‌cuando este conectó un golpe cruzado de ⁠revés en el undécimo juego para forzar un punto de break, y se adelantó con un delicado golpe que Mensik envió a ​la red.

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El ‌número tres del mundo lanzó un potente ace para llevarse el primer set y se afianzó con un break temprano al comienzo de la segunda manga, mientras ⁠el nivel del joven Mensik, de 20 años y cabeza de serie número 26 del torneo, sufría un bajón momentáneo en su primera semifinal de Grand Slam.

Mensik se sentó con una toalla sobre la cabeza durante el cambio de lado y ‌sus problemas se agravaron tras la reanudación, cuando Zverev subió varios peldaños su nivel de juego y selló un doble break, antes de duplicar con comodidad su ventaja en el partido.

Tras una ‌larga pausa médica por un problema en el cuello, el checo Mensik combinó su potente servicio con ‌hábiles golpes cortos ⁠para romper el servicio y ponerse 4-2 arriba en su camino hacia ​la victoria en el tercer set, pero Zverev se impuso en el siguiente sin complicaciones para llevarse el partido.

(Editado en español por Carlos Serrano)