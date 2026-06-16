Ver en vivo los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: dónde hacerlo de manera legal

Existen varias opciones legales y seguras para ver a Argentina en el Mundial 2026.

La fiebre mundialista paraliza al país. La Selección Argentina defiende su título en el Mundial 2026, lo que genera una expectativa descomunal en cada rincón de la nación. El equipo comandado por Lionel Scaloni busca revalidar la gloria en Norteamérica, disputando partidos clave dentro de un exigente Grupo J que comparte junto a Argelia, Austria y Jordania. Nadie quiere perderse ni un solo segundo de las jugadas de Lionel Messi y el resto de los campeones, un deseo que lleva a millones de hinchas a buscar opciones en internet para seguir las transmisiones en vivo desde sus pantallas.

Los riesgos detrás del streaming ilegal para ver partidos del Mundial 2026

El fuerte deseo de ver a la Scaloneta empuja a muchos usuarios hacia plataformas populares como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV. Sin embargo, estas opciones son completamente ilegales debido a que retransmiten la señal audiovisual sin poseer los derechos de transmisión oficiales, una infracción directa a la propiedad intelectual que viola las normativas de radiodifusión vigentes.

Más allá del dilema legal, descargar sus aplicaciones o APKs en los dispositivos personales representa un riesgo severo para la ciberseguridad. Diversos informes de consultoras de seguridad informática y de Interpol advierten que este tipo de plataformas piratas suelen camuflar software malicioso (malware) y virus troyanos.

Al ser instaladas, exigen permisos abusivos e invasivos, tales como el acceso al almacenamiento interno y el monitoreo de tareas activas. Esto abre la puerta a que ciberdelincuentes controlen el equipo a distancia, intercepten contraseñas de correos electrónicos y roben credenciales bancarias, exponiendo al usuario a graves estafas financieras.

La Selección Argentina debuta este martes 16 en el Mundial 2026.

¿Dónde ver el Mundial de forma segura en Argentina?