Quién es la novia de Francisco Cerúndolo: así es Brenda Chullmir, pareja del tenista argentino

La relación se caracteriza por la discreción y la exposición moderada en el ámbito público.

El crecimiento sostenido de Franco Cerúndolo en el circuito internacional despertó interés no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su vida personal. En ese contexto, el nombre de Brenda Chullmir comenzó a ganar visibilidad, especialmente por su presencia constante y su apoyo en momentos clave de la carrera del tenista.

El presente de Franco Cerúndolo en el tenis profesional

El desempeño de Franco Cerúndolo lo posiciona como una de las figuras más destacadas del tenis argentino actual. Su evolución dentro del circuito ATP refleja un proceso de consolidación que combina talento, regularidad y una mentalidad competitiva que le permitió enfrentar a rivales de alto nivel.

A lo largo de las últimas temporadas, el tenista logró protagonizar partidos importantes y sostener una racha positiva que alimenta sus aspiraciones dentro del ranking mundial. Su capacidad para imponerse en encuentros exigentes quedó en evidencia en duelos donde partía como favorito y también en aquellos en los que sorprendió ante jugadores mejor posicionados.

En ese recorrido, el entorno personal cumple un rol clave. El respaldo emocional y la estabilidad fuera de la cancha suelen ser factores determinantes para sostener el rendimiento en el alto nivel.

Quién es Brenda Chullmir, la pareja de Franco Cerúndolo

Brenda Chullmir mantiene un perfil activo en redes sociales y, al mismo tiempo, reservado en cuanto a su vida privada. Si bien la relación con Franco Cerúndolo no se caracteriza por la exposición constante, algunos momentos compartidos permiten conocer aspectos de su vínculo.

La pareja hizo pública su relación en mayo de 2023, cuando compartieron su primer video juntos en TikTok. Desde entonces, eligieron mantener cierta discreción, evitando revelar detalles íntimos sobre el inicio del noviazgo o su dinámica cotidiana.

En redes sociales, Chullmir muestra una marcada afinidad por los viajes, con especial predilección por destinos de playa. Las imágenes compartidas reflejan escapadas junto al tenista y también con su círculo cercano, lo que da cuenta de una vida social activa y diversa.

Una relación marcada por la discreción y el acompañamiento

El vínculo entre Franco Cerúndolo y Brenda Chullmir se caracteriza por un equilibrio entre la exposición pública y el cuidado de la intimidad. A pesar de la popularidad creciente del tenista, ambos optaron por compartir solo algunos momentos puntuales, manteniendo en reserva gran parte de su vida en pareja.

El acompañamiento en torneos y momentos clave refuerza el vínculo dentro del circuito profesional.

Sin embargo, distintas publicaciones permiten observar el acompañamiento de Chullmir en momentos importantes. En una de sus intervenciones en TikTok, celebró una destacada victoria de Cerúndolo frente al italiano Jannik Sinner, en un partido en el que el argentino no partía como favorito pero logró imponerse tras una intensa batalla.

Ese tipo de gestos evidencia el respaldo constante que brinda en el plano emocional, un aspecto valorado dentro de la dinámica del deporte profesional.

Redes sociales, viajes y vínculo con el entorno familiar

La actividad digital de Brenda Chullmir es uno de los principales canales para conocer su día a día. Cuenta con dos perfiles de Instagram y una presencia activa en TikTok, donde comparte contenido relacionado con viajes, amistades y momentos junto a Franco Cerúndolo.

Entre los destinos recientes, se destaca su paso por Italia, donde recorrieron el Coliseo de Roma, una experiencia que también fue reflejada en redes. Estas publicaciones permiten reconstruir parte del estilo de vida que acompaña al circuito del tenis internacional.

Además, su cercanía con la familia del tenista es otro aspecto relevante. En distintas ocasiones, la madre de Cerúndolo compartió imágenes junto a Chullmir, lo que sugiere un vínculo consolidado dentro del entorno familiar.

La figura de Chullmir aparece así como un sostén dentro del universo personal del jugador, combinando acompañamiento, discreción y una presencia activa en momentos significativos de su carrera.