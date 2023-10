Una figura de ESPN destrozó a Rojo por su expulsión ante Palmeiras: "Dejame decir esto"

Un integrante de ESPN F90 destrozó a Marcos Rojo con un picante comentario luego de la expulsión del defensor contra Palmeiras en la semifinal de la Copa Libertadores en Brasil.

Horas después de la clasificación de Boca Juniors a la gran final de la Copa Libertadores de América tras vencer a Palmeiras por penales, en ESPN destrozaron a Marcos Rojo por su expulsión. El experimentado defensor con pasado en la Selección vio la roja a falta de más de 20 minutos del final y complicó todo para el "Xeneize". Por este motivo, un integrante de F90 en la señal de Disney no lo perdonó y lo liquidó con un filoso comentario en vivo.

Quien atacó al zaguero fue nada más y nada menos que Carlos "Cai" Aimar, quien no tuvo filtro a la hora de analizar las infracciones del central que derivaron en su salida del verde césped. Es que poco tiempo después el "Verdao" llegó al empate y forzó los penales en los que luego brilló Sergio "Chiquito" Romero. Al margen del resultado, el extécnico se enfureció con Rojo, quien se perderá el duelo decisivo del torneo continental contra Fluminense del próximo sábado 4 de noviembre en el Maracaná.

"Dejame decir esto, no es un error, es un horror. Porque vos podés quedar afuera", esbozó con bronca Aimar mientras en el programa mostraron las imágenes de las dos infracciones del defensor de Boca. "Generalmente cuando ya tenés tarjeta amarilla muchas veces vas de otra manera, a mí me pasaba y tenía que ir distinto. No te tires así", agregó el entrenador con pasado en Rosario Central y el "Xeneize".

"Desde el momento de la expulsión sufrí mucho porque estábamos sufriendo. Era obvio que se nos iban a venir y dejar al equipo con uno menos la verdad que fue de irresponsable. Me dolió mucho y lo único que tengo son palabras de agradecimiento a mis compañeros por el esfuerzo que hicieron por dejar todo y por conseguir la clasificación que era lo que veníamos a buscar. Ahora me pierdo la final que tanto deseaba jugarla, pero toca desde afuera apoyar y con mucha fe", soltó Rojo en diálogo con ESPN luego del encuentro en Brasil.

Cuándo juegan Boca vs. Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023

La final de la Libertadores tiene fecha y lugar en Rio de Janeiro, Brasil. El cruce definitivo entre Boca Juniors y Fluminense se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre con horario a definir. Tanto la transmisión como el streaming online que se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante las aplicaciones correspondientes se confirmará en los días previos al cotejo.

