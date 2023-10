Ruggeri se hartó y ventiló de qué equipo es hincha una figura de ESPN F90: "Le saltó"

Oscar Ruggeri se hartó y ventiló de qué equipo es hincha una figura de ESPN F90, el programa de televisión que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo de lunes a viernes.

Oscar Ruggeri se cansó de todo en ESPN F90 y reveló de qué cuadro es hincha uno de sus compañeros habituales en el programa de televisión conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo. El ex jugador de la Selección Argentina observó cómo se exasperaba en vivo Federico "El Negro" Bulos y lo mandó al frente cuando aseguró que simpatiza por Boca.

Durante la edición del lunes 2 de octubre de 2023, el ex defensor del "Xeneize" y de River no dudó a la hora de decir que el relator platense es fanático del equipo de La Ribera. Y se notó demasiado al aire, ya que estaba exaltado por la derrota del conjunto de Jorge Almirón por 2-0 contra "El Millonario" en La Bombonera.

Ruggeri filtró en ESPN que El Negro Bulos es hincha de Boca: "Dejalo"

Muy enojado por la caída del "Xeneize" en el Superclásico como local, "Fede" disparó crudamente: "Yo lo defendí un montón a Almirón, me encanta, pero en esta le pifió". Al instante, apuntó directamente contra los futbolistas: "Vos sos jugador de Boca, nuevito, no consagrado... ¡Nuevito, que te están probando! Vos sos (Ezequiel) Bullaude, la cancha se viene abajo, titular contra River... ¡Dale, hermano! ¿Qué te tienen que avisar? ¡Dale, papi!".

Mientras el resto del panel se reía y no coincidía con él, Bulos insistió: "El otro, (Lucas) Blondel... ¡Dale!". Muy sorprendido por la reacción del periodista, "El Cabezón" disparó: "Dejalo que le saltó el hincha de adentro, dejalo". "¡No, no!", quiso frenarlo Daniel Arcucci pero ya era demasiado tarde. Envalentonado, "El Negro" reiteró: "(Marcelo) Saracchi... ¡Dale, hermano! ¿Cuándo vas a jugar? ¡Porque sino los jugadores no tienen responsabilidad!".

El Negro Bulos estalló en ESPN F90 por la derrota de Boca.

No obstante, "Dani" le dijo que "sos injusto un poquito", aunque Bulos se defendió: "¡No, no soy injusto! La falta de carácter de algunos jugadores de Boca para un partido... ¡Dale!". De hecho, manifestó que "en Boca no hay mañana, eh" y opinó que "algunos no van a llegar al jueves". "¿En qué no están de acuerdo?", les preguntó a sus colegas.

Allí fue cuando Diego "El Chavo" Fucks coincidió con Bulos y señaló: "Estamos hablando todo el tiempo del técnico y también tenemos que hablar de los jugadores". "¿Qué, los jugadores no juegan?", saltó "Fede" nuevamente. "No empecemos con el jugadorismo extremo, hubo jugadores de Boca que jugaron horrible. Y hay cosas que no son del entrenador", irrumpió Fucks. Y completó: "Si (Bruno) Valdez le pifia a todo... En el gol de (Salomón) Rondón, hay dos errores terribles. Una jugada en la que (Juan) Ramírez tenía la posición ganada y la perdió, el otro se resbala... ¿Qué culpa tiene Almirón de eso?".