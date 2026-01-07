El Trece levantó un programa.

El Trece continúa realizando ajustes constantes en su grilla y, en las últimas horas, tomó una decisión que sorprendió incluso a los televidentes más atentos. Un programa que había sido reubicado recientemente duró apenas una emisión en su nuevo horario antes de ser levantado de manera abrupta.

¿Cuál es el programa que levantó El Trece?

Se trata de La familia Ingalls, que había sido incorporada a la mañana del canal como parte de una reestructuración de la franja. Sin embargo, la apuesta no prosperó y el clásico ciclo fue retirado casi de inmediato de la programación diaria.

Los Ingalls no estarán más a la mañana.

Este jueves, El Trece volverá a modificar su mañana con la salida definitiva de La familia Ingalls de lunes a viernes. A partir de ahora, la serie pasará a emitirse solo los fines de semana, con nuevos horarios. El sábado irá a las 10 de la mañana y el domingo a las 9.30.

Con este cambio, la grilla matutina quedará organizada de la siguiente manera: Arriba Argentinos desde las 7, La mañana con Moria a las 9, Puro Show a las 10.30 y El Zorro a las 12.30. La salida de los Ingalls libera así la franja que había sido modificada apenas un día atrás.

¿Por qué se dio el cambio?

Según reveló Ángel de Brito, la decisión tuvo un motivo concreto. Desde el equipo de Arriba Argentinos habrían solicitado recuperar la media hora que se les había recortado para darle lugar a la serie. Finalmente, el canal accedió al pedido y dio marcha atrás con la reubicación del ciclo clásico.

De esta manera, La familia Ingalls se convierte en uno de los casos más llamativos del verano televisivo: un programa que fue movido, emitido una sola vez en su nuevo horario y levantado casi de inmediato. Una señal más de que El Trece sigue buscando la fórmula adecuada para estabilizar su programación en un contexto de bajo encendido y cambios permanentes.