Qué ponerse este verano 2026: 4 tendencias en moda que van a ser furor.

Hay cuatro tendencias en moda que se van a ver con mucha frecuencia este verano 2026. Si estás pensando en comprarte algo nuevo o renovar tu estilo con prendas que ya tenés en el placard, estas tendencias te pueden inspirar.

Mafe Villanueva, creadora de contenido sobre moda, compartió cuáles son las tendencias en moda que se van a ver por todos lados este verano y que ya son parte del street style europeo.

Si hay algo que caracteriza a estas cuatro tendencias es la búsqueda por un estilo despreocupado, como si no se notara que te querés ver arreglada, pero sin dejar de estar a la moda.

La comodidad va a ser prioridad esta temporada, con prendas sueltas al cuerpo y telas traslúcidas y frescas, ideales para sentirte cómoda en los días de más calor.

4 tendencias para este verano 2026

1. Vestidos tejidos

Los vestidos tejidos se van a estar usando en colores neutros (como blanco, negro, gris y beige) especialmente, aunque también en colores pasteles, como rosa pastel, celeste pastel, naranja pastel o amarillo pastel. Pueden usarse sueltos, con cinturones o con el corpiño de la bikini debajo, para un look más casual y playero.

Cuatro tendencias en moda para este verano 2026.

2. Capas fluidas

Se trata de unas capas de una tela muy delgada y transparente, que le suman textura a los outfits y se pueden combinar con shortcitos o polleras. Van a verse en diferentes texturas, colores y telas, tanto cortas como largas hasta el suelo.

Cuatro tendencias en moda para este verano 2026.

3. Vestidos y blusas fluidas con volados

Todo lo que sea capas, volados, prendas sueltas y con vuelo se va a usar este verano. Aportan movimiento y un estilo romántico. Este detalle se va a ver tanto en vestidos como polleras, tops y faldas.

Cuatro tendencias en moda para este verano 2026.

4. Conjuntos asimétricos

Pantalones anchos, blusas con cortes diferentes, también van a ser tendencia. Hacen que el outfit se vea relajado, pero con mucha personalidad y estilo personal.