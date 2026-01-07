Sorpresa en El Trece: el éxito con el que reemplazarán a Guido Kaczka todas las noches

El Trece reemplazará al programa de Guido Kaczka.

El Trece prepara un fuerte movimiento en su grilla de verano y apuesta a un éxito probado de la ficción argentina para sostener el prime time nocturno. Ante la ausencia de figuras históricas como Guido Kaczka y Mario Pergolini, el canal decidió recurrir a una serie que ya demostró su potencia en audiencia y repercusión.

¿Cuál es el programa que reemplazará a Guido Kaczka?

A partir del lunes 12 de enero, la señal incorporará a El Encargado, la comedia protagonizada por Guillermo Francella, que ocupará un lugar central en la programación nocturna. Durante esta semana, El Trece viene emitiendo películas a las 21.30 dentro del ciclo El mundo del espectáculo, pero ese esquema cambiará para dar paso a la ficción.

El Encargado se transmitirá por El Trece

Con la nueva organización, las noches quedarán configuradas con Telenoche a las 20, seguido por El Encargado alrededor de las 21.15. Luego continuará El mundo del espectáculo cerca de las 22.15 y, pasada la medianoche, irá En síntesis. De este modo, el canal busca fortalecer el horario central con un contenido que combina humor, ironía y una mirada filosa sobre la vida en sociedad.

¿De qué trata El Encargado?

El Encargado gira en torno a Eliseo, el portero de un edificio de clase alta interpretado por Francella, un personaje que aparenta servilismo y cercanía con los vecinos, pero que utiliza la información que obtiene para manipular situaciones y personas a su favor. La serie se convirtió en un fenómeno por su tono ácido, su guion y la actuación del protagonista.

La ficción cuenta con cuatro temporadas, aunque la última aún no se estrenó en Disney+, lo que suma expectativa entre los seguidores. Con esta decisión, El Trece apuesta a capitalizar el arrastre de una historia ya instalada y a sostener el encendido nocturno durante el verano, reemplazando el vacío que dejaron los grandes formatos de entretenimiento con una serie que supo conquistar al público.