Ruggeri reveló lo que nadie esperaba sobre Julián Álvarez: "Papi"

Oscar Ruggeri reveló un detalle íntimo de Julián Álvarez y su familia mientras el delantero disputaba el Mundial de Qatar 2022 con la Selección.

Oscar Ruggeri reveló un detalle íntimo de Julián Álvarez en el Mundial de Qatar 2022. El ex defensor de la Selección opinó sobre el nivel del joven delantero del Manchester City y no sólo lo llenó de elogios, sino también que contó todo sobre una charla que tuvo durante el torneo y le sirvió para conocerlo un poco más. Sin embargo, el diálogo no fue con la "Araña", sino con uno de sus familiares más cercanos.

Si hay algo que llama la atención del atacante surgido en River Plate es su manera de atacar y presionar a los arqueros y defensores durante todo el partido. Tal es así, que lo hizo durante la Copa del Mundo y le funcionó muy bien, como pasó ante Australia en octavos de final. En diálogo con Radio La Red, el "Cabezón" fue al hueso a la hora de recordar la charla que tuvo con el padre en la que hablaron de este tema en cuestión.

"En el medio del Mundial fuimos a jugar al fútbol con Batistuta y estaban los papás de Julián. Yo le pregunté al padre qué le decía a su hijo", contó Ruggeri acerca de lo hablado con Gustavo Álvarez. La respuesta fue por demás inesperada, ya que le contó una anécdota con su hijo: "¿Por qué vas y chocas a los defensores por más que no llegás a la pelota?", le consultó una vez a Julián y este último le contestó: "Papi, quiero que sepan que así va a ser todo el partido".

Además, el campeón del mundo en México 1986 destacó el trabajo de Marcelo Gallardo como formador del "Araña" cuando se desempeñaba en River Plate antes de pasar al Manchester City. "Está criado por él". Con respecto a esto último, dio a entender que Julián estaba dispuesto a jugar así, complicar a los defensores como lo hizo en varias ocasiones y no perdonar a la hora de definir.

