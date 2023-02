Rubén Darío Insúa la pudrió en ESPN y dejó mudo a Ruggeri

Rubén Darío Insúa habló acerca de nuestro país en Equipo F de ESPN y dejó totalmente mudo a Oscar Ruggeri en pleno programa de Sebastián "Pollo" Vignolo. El entrenador de San Lorenzo de Almagro no se guardó nada a la hora de opinar sobre lo que representa Argentina para el mundo. Las caras del "Cabezón" durante las afirmaciones del "Gallego" lo decían todo y el campeón del mundo en México 1986 no lo pudo disimular.

Es que, en reiteradas ocasiones, el ex defensor de River Plate atacó sin filtro a todo lo referido al presente a nivel nacional, por lo que los dichos del DT pegaron fuerte. Durante poco más de un minuto, Insúa se refirió al campeonato mundial obtenido por la Selección en Qatar 2022, lo que se vivió en cada rincón y cómo vieron todo desde Europa.

"Argentina es un país de lujo. Ustedes fueron jugadores, gracias a la pelota del fútbol viajamos al exterior y en todo el mundo admiran a la República Argentina. Dicen: 'Uy, mirá. Ustedes lo tuvieron a Maradona, ahora está Messi, al Papa, qué rica que es la comida, qué lindas que son las playas, qué buena la ropa, qué lindo que es Buenos Aires'. A la gente le encanta venir acá, ven las cosas que hacemos los argentinos, Argentina campeón del mundo... y los hijos de los jugadores jugando con una botella en el medio de la cancha", comenzó e hizo referencia a los festejos luego de ganar la Copa del Mundo.

Y agregó ante la atenta mirada de los integrantes de ESPN: "Y los europeos... tengo algunos amigos que me llaman y me dicen 'No puedo creer esto, con razón son campeones del mundo'. Después en la autopista estaban con una pelota, cortaron la autopista y estaban jugando ahí. Somos un país del lujo, Argentina es un campeón del mundo. Empezó la primera fecha de la Liga del fútbol campeón del mundo. Está todo el mundo viendo cómo hacemos nosotros para hacer tantas cosas buenas y después no nos ponemos de acuerdo o estar discutiendo. Igual yo creo que eso no mejora nuestra propia competitividad, siempre vamos por más y nos gusta estar en el límite. Cuando nos pasamos del límite es un problema, cuando convivimos en el límite somos muy buenos como sociedad en su conjunto".

El impensado comentario de Ruggeri sobre Mascherano en la Selección Sub 20

Oscar Ruggeri opinó acerca de la gestión de Javier Mascherano como técnico de la Selección Sub 20 y dejó un picante comentario en su regreso a ESPN después de las vacaciones. El campeón del mundo en México 1986 no dejó dudas con respecto a su postura sobre el equipo que se despidió en la primera ronda del Sudamericano Sub 20 de Colombia. Este certamen otorgaba lugares tanto para el Mundial de Indonesia como para los Panamericanos de Chile 2023 y la "Albiceleste" no pudo clasificar.

"Estuve mirando el juvenil, vi los partidos de Argentina y escuché a Mascherano decir que tiene que dar un paso al costado. Yo no estoy de acuerdo, se tiene que quedar porque están haciendo un trabajo... está bien que uno quiere clasificar al Mundial y ganarlo, porque somos argentinos y pensamos de esa manera. Pero ellos tienen que hacer un trabajo para que dentro de cuatro años, Scaloni los pueda utilizar para el próximo Mundial. Si pones cuatro o cinco de estos juveniles en un Mundial ya está hecho el trabajo", lanzó Ruggeri en un principio.