Ruggeri explotó contra el Consejo de Fútbol de Boca: "Tiran tiros"

Oscar Ruggeri volvió con todo a ESPN F90 y destrozó al Consejo de Fútbol de Boca Juniors por el presente del equipo.

Oscar Ruggeri explotó contra el Consejo de Fútbol de Boca Juniors. El campeón del mundo en México 1986 volvió con todo a ESPN F90 y no desaprovechó la ocasión para hablar del "Xeneize" y referirse al presente futbolístico del equipo. Con Juan Román Riquelme y Hugo Ibarra como principales apuntados, el "Cabezón" no se guardó nada en el ciclo televisivo que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo.

Es que el presente de Boca no es para nada bueno. Los resultados no se le dan como visitante y, para colmo, empató ante Rosario Central en La Bombonera en el último compromiso. La gente está disconforme con el técnico y parte de la dirigencia, por lo que en el mencionado programa se dio un intenso debate. Ruggeri participó en su regreso tras sus vacaciones en Europa y lanzó dardos para todos.

"Lo que es Boca. Quilombito... Son ellos mismos los que se tiran tiros en los pies. Nos echaban la culpa a nosotros ¿O no? ¿No le echaban la culpa a los periodistas? Decían: 'Ustedes hablan en contra de Boca', que se yo. Hay que dejar pasar el tiempo. La gente está enojada y quiere un entrenador, quiere que les digan 'Éste es el entrenador'", aseguró Oscar Ruggeri en ESPN sobre el trabajo de la cúpula de Boca.

Y agregó: "Ibarra nos decía que no quería ser entrenador. Lo único que le digo es que se prepare, encima es buen pibe. Porque hay que pararse adelante del grupo y los jugadores tienen que ver que hay un tipo serio ahí parado y que sea un líder". Estos dichos por parte del exjugador de la Selección Argentina, son similares a los que expresó Rolando "Flaco" Schiavi en la misma señal televisiva días atrás.

Ruggeri volvió a ESPN y comparó a Simeone con Bilardo

"Fui a ver el entrenamiento del 'Cholo'. Hijo de puta cómo les da. Todas escenas, cosas y repeticiones. Después estuvimos charlando bastante de que jugaban contra el Getafe, que le ganaron 3 a 0. Él decía que le jugaban de contragolpe e hizo reducido y pelota cortita en la cancha, que no saben lo que es, es un billar", aseguró Ruggeri en su regreso a ESPN F90 sobre el predio donde entrena el conjunto español.

Sobre el trabajo de Diego Simeone, el "Cabezón" sostuvo: "Los ejercicios duraban entre 10 y 15 minutos. Fútbol todo violento pero cortito, todo de velocidad y reacción, la mayoría de los trabajos con pelota. Él entrenó para jugarle al Getafe. No para, es un loco. Es Bilardo en la cancha, tremendo. Con este jugador, con el otro. Tiene a (Nelson) Vivas en un lugar, a Gustavo López en otro. Gustavito ni bien me vio me vino a buscar, me saludó".