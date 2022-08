Ruggeri volvió a ESPN y comparó a Simeone con Bilardo: "Un loco"

Oscar Ruggeri volvió con todo a ESPN F90 y realizó una particular comparación entre Diego "Cholo" Simeone y Carlos Salvador Bilardo por la manera de dirigir.

Oscar Ruggeri regresó al estudio de ESPN después de sus vacaciones en Europa y en diálogo con Sebastián Vignolo y compañía comparó a Diego Simeone con Carlos Salvador Bilardo. El "Cabezón" visitó al estratega del Atlético de Madrid en su paso por el Viejo Continente y compartió un momento mientras el "Cholo" entrenaba a su equipo en la previa de un partido. Allí conoció la metodología de trabajo del DT y días más tarde lo contó en F90.

Tras del encuentro con el técnico del elenco "Colchonero", el campeón del mundo en México 1986 subió una foto con él. En la misma, Ruggeri escribió: "Con uno de los mejores entrenadores del mundo, es nuestro, es argentino y un placer verte querido @Simeone". Luego de este encuentro, el exdefensor reveló cómo trabaja Simeone y lo puso a la altura del "Doctor".

"Fui a ver el entrenamiento del 'Cholo'. Hijo de puta cómo les da. Todas escenas, cosas y repeticiones. Después estuvimos charlando bastante de que jugaban contra el Getafe, que le ganaron 3 a 0. Él decía que le jugaban de contragolpe e hizo reducido y pelota cortita en la cancha, que no saben lo que es, es un billar", aseguró Ruggeri sobre el predio donde entrena el conjunto español.

Sobre el trabajo de Diego Simeone, el "Cabezón" sostuvo: "Los ejercicios duraban entre 10 y 15 minutos. Fútbol todo violento pero cortito, todo de velocidad y reacción, la mayoría de los trabajos con pelota. Él entrenó para jugarle al Getafe. No para, es un loco. Es Bilardo en la cancha, tremendo. Con este jugador, con el otro. Tiene a (Nelson) Vivas en un lugar, a Gustavo López en otro. Gustavito ni bien me vio me vino a buscar, me saludó".

El viaje de Ruggeri a Europa, lejos de ESPN F90 y el Pollo Vignolo

Lejos de las cámaras de TV, pero cerca de sus seres queridos, Ruggeri viajó por el Viejo Continente recorriendo distintas ciudades. El exdefensor de la Selección Argentina disfrutó de sus vacaciones junto a su esposa, Nancy Otero, y aprovechó el tiempo para visitar a amigos y conocidos. En el mencionado ciclo deportivo no se olvidaron de él y le mandaron saludos a la distancia a pesar de su ausencia.

Nancy Otero, por su parte, también compartió contenido en la mencionada red social y dio detalles de dónde se ubicaban. La primera publicación en Europa fue en Londres y de ahí pasaron por Notting Hill, en dicha ciudad. Su próximo destino fue España y de ahí fueron a Ibiza. Finalmente, el "Cabezón" regresó a su lugar en ESPN F90 junto al "Pollo" Vignolo y compañía.