Llaryora cargó contra De Loredo por el video manipulado con IA: "Sigo esperando que me pida una disculpa"

Luego de que el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, encendiera la polémica al difundir un video creado con Inteligencia Artificial (IA) donde se recreó la imagen y voz del gobernador Martín Llaryora, el mandatario cordobés apuntó contra el accionar del diputado nacional y aseguró que "la injuria siempre duele". “Todavía sigo esperando que por lo menos me pidan una disculpa y retiren el video, cosa que no han hecho", lanzó.

Si bien De Loredo señaló que el video se encontraba "basado en hechos reales, escrito y dicho por la IA", el uso de la deep fake impulsa una campaña sucia de la oposición provincial de cara a las elecciones de octubre. El legislador acusó a Llaryora "escudarse en una victimización para imponer aumentos tarifarios". En tono enfático, añadió: "De alguna forma, el falso Llaryora de la IA dice la verdad".

Tras recibir el repudio del Gobierno de Córdoba, el propio Llaryora salió al cruce al afirmar que "es difícil" reparar la situación, aunque "se arrepientan después". “Me han injuriado, y eso siempre duele, a cualquiera le duele cuando lo injurian”, expresó desde Río Cuarto, durante la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Formación Profesional con orientación en Tecnología Aplicada al Agro.

El Gobernador aprovechó el contexto educativo para señalar que "la Inteligencia Artificial es un nuevo debate", pero luego sostuvo que este tipo de prácticas no deben naturalizarse: “Esto está mal y no hay que hacérselo a nadie porque después es difícil reparar. La injuria duele, llega, no para. Piénsenlo antes de hacer cualquier cosa, porque después es difícil arrepentirse”.

Finalmente, pidió avanzar en regulaciones para evitar que este tipo de ataques se repitan: “Ahora hará falta legislar. Lamentablemente, yo espero una disculpa, que lo retiren, y que avance la legislación para que estas cosas se penen y no se vuelvan a hacer, porque legitimar o naturalizar esto es como que el que está viendo diga ‘ah, está bien’”.

Repudio de Córdoba contra el video fake que difundió De Loredo: "Acá hay un delito"

El jefe del bloque oficialista de Hacemos Unidos, Miguel Siciliano, mostró su preocupación por el video fake difundido por De Loredo y señaló su gravedad. “No tengo dudas que acá hay un delito. Cualquier persona que utilice el rostro, la voz, la cara, el cuerpo de otra persona para hacerle decir algo que no dijo constituye un delito, enfatizó Siciliano en diálogo con Infobae.

Asimismo, dijo que es "un video muy bien hecho, muy bien planteado, no me extrañaría que haya servicios de inteligencia detrás de esto. Es el jefe de bloque del radicalismo. Además de ser una discusión moral y ética, prefiero que los políticos dando el debate y no acudiendo a esto”, subrayó

Por su parte, el ministro del Gobierno provincial, Manuel Calvo, señaló que esto constituye "una agresión directa hacia la figura del gobernador, que es la máxima autoridad de nuestra provincia”. Durante la inauguración de la nueva escuela PROA con orientación en Nuevas Tecnologías Aplicadas al Agro, el ministro Calvo cuestionó el uso político de herramientas tecnológicas avanzadas y exigió a De Loredo que se retracte: “Le pedimos que tenga la valentía de pedir disculpas y que baje ese video malintencionado. Nosotros dudamos incluso de que lo haya hecho él. Pero si lo difundió, es igual de grave. Parece una operación salida de los servicios de inteligencia”.