El Gobierno de Córdoba apunta contra De Loredo por difundir un video fake de Llaryora: "Gravedad institucional"

Luego de que el diputado nacional y jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, difundiera en sus redes sociales un video manipulado mediante inteligencia artificial (IA) para recrear la imagen y voz del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, con un discurso falso sobre diversos temas, el ministro del Gobierno provincial, Manuel Calvo, advirtió que el hecho tiene una “enorme gravedad institucional” y exigió que pida disculpas y elimine el contenido.

Si bien De Loredo aclaró de manera explícita que el video se encontraba "basado en hechos reales, escrito y dicho por la IA", el uso de la deep fake impulsa una campaña sucia de la oposición provincial de cara a las elecciones de octubre. El legislador acusó a Llaryora "escudarse en una victimización para imponer aumentos tarifarios". En tono enfático, agregó: "De alguna forma, el falso Llaryora de la IA dice la verdad".

El diputado intentó evitar la polémica, luego de los antecedentes del malestar que generó un video similar en el que Mauricio Macri supuestamente bajaba la candidatura de Silvia Lospennato y apoyaba al libertario Manuel Adorni en la previa a los comicios legislativos de CABA. Sin embargo, la administración del mandatario cordobés salió con los tapones de punta contra el accionar del diputado.

Durante la inauguración de la nueva escuela PROA con orientación en Nuevas Tecnologías Aplicadas al Agro, el ministro Calvo cuestionó el uso político de herramientas tecnológicas avanzadas y exigió a De Loredo que se retracte: “Le pedimos que tenga la valentía de pedir disculpas y que baje ese video malintencionado. Nosotros dudamos incluso de que lo haya hecho él. Pero si lo difundió, es igual de grave. Parece una operación salida de los servicios de inteligencia”.

“La verdad que es gravísimo. Estamos hablando de una agresión directa hacia la figura del gobernador, que es la máxima autoridad de nuestra provincia”, sostuvo Calvo en el acto realizado en Río Cuarto. Y remarcó: “Soy papá de tres hijos, y sé el impacto que estas herramientas pueden tener. La inteligencia artificial debe utilizarse para el bien, para mejorar la vida de las personas, no para ensuciar el debate público ni atacar de forma cobarde”.

En ese sentido, señaló que este tipo de acciones atentan contra el debate democrático: “Mientras nuestros diputados nacionales defienden en el Congreso la educación pública, el campo, los derechos de los jubilados, aparecen estas maniobras. Justamente hoy, cuando estamos inaugurando una escuela enfocada en nuevas tecnologías, tenemos que hablar de cómo alguien usa la inteligencia artificial para injuriar”.

Repudio de Córdoba contra el video fake que difundió De Loredo: "Acá hay un delito"

El diputado provincial y jefe del bloque oficialista en la Legislatura de Córdoba, Miguel Siciliano, también manifestó su preocupación por el video fake “No tengo dudas que acá hay un delito. Cualquier persona que utilice el rostro, la voz, la cara, el cuerpo de otra persona para hacerle decir algo que no dijo constituye un delito, cuando lo comete un diputado nacional del voto popular. Es de una gravedad inusitada que no podemos relativizar”, enfatizó Siciliano en diálogo con Infobae.

En ese marco, Siciliano fue terminante con su repudio, y deslizó sobre la presunta participación de "servicios de inteligencia detrás de la construcción del video”. “Es un video muy bien hecho, muy bien planteado, no me extrañaría que haya servicios de inteligencia detrás de esto. Es el jefe de bloque del radicalismo. Además de ser una discusión moral y ética, prefiero que los políticos dando el debate y no acudiendo a esto”, subrayó

Otros sectores políticos de Córdoba también cuestionaron el video. En el ámbito político local, la Mesa Provincia-Municipios, que agrupa a intendentes de diferentes partidos, publicó una carta donde expresó su preocupación por la utilización de la imagen y palabra de Llaryora de manera adulterada.

Entre los firmantes figura Roberto Casiari, intendente de Vicuña Mackenna y presidente del Foro de Intendentes Radicales. Con un comunicado, se subrayó que “manipular su imagen y su palabra con fines políticos no sólo constituye un acto de irresponsabilidad, sino también una grave falta ética que daña la institucionalidad, el diálogo democrático y atenta contra la buena fe”. Además, advirtió que “la mentira fabricada y la degradación del adversario por medios artificiales no pueden tener lugar en una democracia madura”.