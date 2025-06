Milei defendió su tuit contra el niño autista Ian Moche y atacó a un periodista de El Destape

El presidente Javier Milei defendió su lamentable tuit contra Ian Moche, el joven autista de 12 años, tras la demanda que le hizo la familia del niño. En el medio, insultó a un periodista de El Destape y lo tildó de "basura".

La familia de Moche lo demandó ayer por el tuit del 1º de junio, donde Milei se sube al ataque de otra cuenta libertaria contra el niño que afirmaba: "Pautino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa Cristina Kirchner". El Presidente dio un paso más y escribió: "Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla...". "Pautino" lo llama Milei al periodista de LN+ Paulino Rodrígues, quien suele ser muy crítico del Gobierno Nacional.

En la denuncia de los papás de Ian, que tienen como defensor al abogado Andrés Gil Domínguez, se destaca esta párrafo donde el niño dice en primera persona: "Tal como surge objetivamente de la publicación, el usuario HOMBRE GRIS, luego de calumniar e injuriar al Señor Paulino Rodrígues, me trató de mentiroso en torno a lo que manifesté sobre los dichos del Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) el Señor Diego Spagnuolo, me adjudicó ser parte de operación antidemocrática contra el Señor Presidente Javier Milei, me endilgó una ideología política que no tengo y me acusó de ser un objeto o instrumento (no un sujeto de derecho) utilizado por Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Este conjunto de calificaciones y adjudicaciones son falsas y configuran una clara forma de violencia simbólica, discursiva y digital que vulneran mis derechos y lesionan mi dignidad como niño de 12 años con autismo que ejerce legítimamente su derecho a expresarse y a participar en la vida pública en defensa de los derechos de las personas con discapacidad".

Ian se refiere al hecho que reveló semanas atrás donde contó que Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad y abogado de Javier Milei, le dijo a Marlene Spesso, madre del chico, en una entrevista con ella que "si había tenido un hijo con discapacidad era un problema suyo y no del Estado". Hubo otras frases que se dieron a conocer. Un por ejemplo fue: "¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?". Esas fueron las palabras del titular de la ANDIS, según contó la madre de Moche.

La familia le pide en la demanda que Milei borre el tuit. Pero el Presidente reaccionó y apelaría esa decisión. Milei defendió su tuit, al igual que lo hizo hoy el vocero en conferencia de prensa ante la pregunta del periodista de El Destape, Jonathan Heguier.

La cuenta de Twitter Agarra la Pala tomó el extracto del video de esa parte de la conferencia y tuiteó: "El kuka mercenario del Destape, Jon Heguier, se fue domadísimo por Adorni". Milei se subió a ese tuit y lo reforzó con un insulto hacia el periodista: "Domada a periodista basura que se dedica a instalar todo tipo de mentiras". Y lo cerró con la sigla: "NOLSALP", que significa "no odiamos lo suficiente a los periodistas".

Antes, el vocero Adorni había afirmado ante la pregunta de Heguier: "Ian Moche nunca fue objetivo de alguna critica. Eso fue malintencionado lo que quisieron instalar. Lo que Milei criticaba fue la utilización del niño por parte de algunos medios de comunicación y de algunos dirigentes de la oposición. Jamás el niño fue parte de la critica ni lo seria jamás".