Un histórico campeón de todo con Boca reveló un inesperado detalle sobre Ibarra: "Nunca"

Un campeón de todo con Boca Juniors contó un detalle desconocido e inesperado sobre Hugo Ibarra como técnico.

Un histórico campeón de todo con Boca Juniors reveló un detalle inesperado sobre Hugo Ibarra. Es que el nuevo DT de Boca reemplazó a Sebastián Battaglia y lleva sus primeros al frente del equipo luego de un muy buen paso comandando a la Reserva. Si bien al "Xeneize" los resultados se le dan de local, de visitante no ganó y el entrenador es el principal apuntado.

Quien se refirió a su presente es Rolando Schiavi, quien fue compañero suyo en el club y con el que lograron importantes títulos juntos tales como un torneo local y tres internacionales. Antes de la llegada de Juan Román Riquelme a la vicepresidencia, el "Flaco" dirigía la cuarta división y lo despidieron poco después. Años más tarde, el exdefensor no se guardó nada, contó algo desconocido de Ibarra y habló de su relación con Riquelme.

"Ibarra era el segundo ayudante mío, porque no quería ser primero. Me lo dijo apenas llegó y por eso elegí primero a Bracamonte", comenzó Schiavi acerca de lo que fue la llegada de Ibarra al club. "¿Vos lo ves capacitado para ser el técnico de Boca? ¿Te sorprende que lo sea?", consultó Sebastián "Pollo" Vignolo al exdefensor del "Xeneize". Este último contestó de manera contundente.

"Hay que prepararse, no sé si está preparado para ser técnico de Boca. Nunca quiso ser técnico, él no quería serlo cuando estaba en la Reserva. Me sorprende. No me vería como técnico de Boca por el escenario. Por ahí vos cuando sos técnico te gustaría tomar tus propias decisiones, hacer lo que a vos te parezca dentro del campo, obviamente escuchando opiniones. Pero uno tiene su personalidad y las cosas las decidiría yo en el campo de juego. No me dejaría armar un equipo y todo lo otro, no digo que lo estén haciendo", reveló.

Por último, Schiavi dio detalles de cómo vivió el momento en el que se fue de la institución por la decisión de la nueva dirigencia: "Me echaron y me fui, estoy re tranquilo y tengo paz. Quise tener una charla con Román después que me echaron y me dijo que no. Y nada más, me fui triste por cómo se dio todo. No me merecía la forma en la que me fui".

Riquelme cruzó al Negro Bulos en vivo

Juan Román Riquelme dejó en ridículo a Federico Bulos en ESPN F90. El vicepresidente de Boca Juniors, en diálogo con los periodistas del ciclo que conduce Sebastián Vignolo, se refirió al presente del "Xeneize" y a la tarea de Hugo Ibarra como técnico. El panelista aprovechó la ocasión para preguntarle sobre la continuidad del DT a partir del mes de diciembre y el ídolo lo cruzó.

"Las cosas están clarísimas, el que no las tiene claras sos vos. Yo no tengo nada que aclarar, para mí ya está más que claro. Después me dijeron que dijiste que no sabía quién era el cuerpo técnico de Ibarra. Viene dirigiendo nuestra Reserva hace más de un año y lo tiene más que merecido. Todos los viernes juega la Reserva y ganó los dos campeonatos. Hizo méritos para estar en el lugar que está", agregó Román.