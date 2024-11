El PRO redobla criticas al Gobierno por Ficha Limpia: "No cumplieron el mandato" El partido amarillo emitió un comunicado en el que ratificaron su respaldo al proyecto, que se volvió a caer en Diputados por segunda vez, y puso en duda el rol de La Libertad Avanza, que no alineó a todos sus legisladores. "No podemos permitir que continúen mintiéndole a la sociedad", respondieron los libertarios.

29 de noviembre, 2024 | 20.05 Por segunda vez, al PRO se le cayó una sesión para tratar el proyecto de "Ficha Limpia", que impide las candidaturas de condenados por corrupción, en la Cámara de Diputados. En la jornada de ayer, a la lista de ausentes se le sumaron miembros del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA). Tras este traspié antes del cierre del año parlamentario, el partido de Mauricio Macri emitió un comunicado en el que cuestionaron el rol del gobierno de Javier Milei y sus representantes en la Cámara baja. "No podemos permitir que continúen mintiéndole a la sociedad", el contrataque de los libertarios. "Esta semana, el Congreso de la Nación dejó pasar una oportunidad histórica para impedir que los corruptos condenados por la Justicia lleguen al Congreso y se garanticen impunidad con los fueros". comenzó el texto del partido amarillo. Según señalaron, mientras los Diputados del PRO "cumplieron con el mandato" que les dieron sus votantes, "el Gobierno decidió estar del otro lado", por lo que indicaron: "Tenemos una enorme responsabilidad institucional que honraremos. No vamos a callar cuando se juega a favor de los corruptos". "Creemos y estamos convencidos de que un país diferente se hace tomando grandes decisiones que conlleven cambios en serio que la sociedad viene demandando hace muchos años. Eso es Ficha Limpia y es, junto a millones de argentinos, una pelea que compartimos", concluyeron. La ausencia de nueve diputados de LLA provocó que sectores de la oposición ex dialoguista, como la Coalición Cívica o Democracia para Siempre, acusaran al oficialismo de establecer un pacto con Unión por la Patria, espacio que vio en "Ficha Limpia" un intento por proscribir cualquier tipo de candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner. "El Gobierno acusó recibo del golpe de acordar con los K", comentaron a El Destape fuentes del PRO. El partido amarillo venía siendo en las dos Cámaras el principal aliado de Milei y LLA, al punto que el año transcurrió entre idas y vueltas sobre una eventual alianza electoral para 2025. MÁS INFO PRO El PRO en la trinchera: el después de Ficha Limpia Por Carla Pelliza Macri repudió, horas después de la votación, el quórum caído. Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados? Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes", lanzó el ex presidente a través de su Twitter. Milei también actuó y hoy se comunicó con la diputada nacional del PRO Silvia Lospennato y le sugirió que el trunco proyecto de ley de Ficha Limpia sea reformulado para "que no se tome exclusivamente como algo contra la expresidenta" sino como "una norma general para todos". De todos modos, en el PRO creen que esta maniobra del Gobierno la pagará en las encuestas. "Que no te sorprenda que el mes que viene bajen 10 puntos de imagen positiva, que tanto les interesa eso", deslizaron desde el partido amarillo. La respuesta de LLA: "Proyecto sin consenso y destinado al fracaso" En el inicio del texto publicado en las redes sociales oficiales, La Libertad Avanza asegura su compromiso "de trabajar con todos aquellos que apoyan la agenda de reformas" que lleva a cabo el líder libertario pero aseguran que "no podemos permitir que continúen mintiéndole a la sociedad", luego de citar el comunicado que el PRO lanzó por la tarde. "Es importante resaltar que la sesión de 'Ficha Limpia' tuvo 116 presentes. En ningún escenario obtenía quórum, y desde su concepción fue un proyecto sin consenso y destinado al fracaso. Prueba de ello fueron las ausencias de todos los bloques, incluidos los 12 diputados entrantes por la lista de Juntos por el Cambio", apuntaron. Y agregaron: "Cabe recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri no se trató ningún proyecto de 'Ficha Limpia', y se propuso como candidato a Vicepresidente al mayor defensor de los fueros en el Senado de la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner. No por ello elegimos sugerir que el gobierno de Macri fue corrupto o cómplice de la impunidad por intereses electorales". En esa línea, desde el espacio que lideran los hermanos Milei señalan que "es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política" y sostienen que "utilizar la vara suiza en la gestión ajena pero no en la propia es por lo menos llamativo". Por otra parte, remarcan que no permitirán "que salden frustraciones del pasado" con un proyecto hecho a medida "para que gobernadores feudales hagan abuso de su influencia en la justicia y proscriban a sus opositores". "Es por ello que el Presidente se comunicó con la Diputada Lospennato para transmitirle el compromiso de nuestro partido en proponer un proyecto superador que convoque incluso a todas las voluntades faltantes, porque somos la única fuerza sin dirigentes condenados y/o procesados. ¡Viva la Libertad carajo!", concluyeron. TWITTER

