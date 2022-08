Riquelme cruzó al Negro Bulos en vivo: "El que no las tiene claras sos vos"

Juan Román Riquelme dejó en ridículo a Federico Bulos en ESPN F90. El vicepresidente de Boca Juniors, en diálogo con los periodistas del ciclo que conduce Sebastián Vignolo, se refirió al presente del "Xeneize" y a la tarea de Hugo Ibarra como técnico. El panelista aprovechó la ocasión para preguntarle sobre la continuidad del DT a partir del mes de diciembre y el ídolo lo cruzó.

Es que el estratega del conjunto "Azul y Oro" asumió tras el despido de Sebastián Battaglia y los resultados se le dan más de local que de visitante. Con este panorama, y sabiendo que el vínculo del entrenador culmina a fin de año, Román tendrá que tomar una decisión al respecto para definir si el "Negro" sigue o no´. Ya en 2023, el objetivo será nuevamente la Copa Libertadores a la que el equipo ya está clasificado.

"Román... para vos como vicepresidente. ¿Ibarra es el definitivo? ¿Es el interino? ¿Cómo es?", preguntó Federico Bulos con respecto al DT. Ante esta consulta, Riquelme respondió: "Yo vivo con las cosas bien claras. ¿Hasta cuándo tiene contrato Ibarra? ¿Hasta mañana o hasta fin de año?". El periodista contestó que "hasta fin de año" y el dirigente lo liquidó.

"Entonces las cosas están clarísimas, el que no las tiene claras sos vos. Yo no tengo nada que aclarar, para mí ya está más que claro. Después me dijeron que dijiste que no sabía quién era el cuerpo técnico de Ibarra. Viene dirigiendo nuestra Reserva hace más de un año y lo tiene más que merecido. Todos los viernes juega la Reserva y ganó los dos campeonatos. Hizo méritos para estar en el lugar que está", agregó Román.

Por otro lado, cuando Bulos trató de interrumpirlo para contestar, Riquelme lo frenó en seco: "Dejame terminar, yo hablo y después vos contestá, si no hablas vos solo. Hacía muchísimo que la Reserva no ganaba. Después de muchos años ganó títulos y lo ha hecho de maravilla. El lugar que tiene hoy se lo ganó. Estamos muy contentos con él, quisiéramos jugar de la misma manera de visitante que lo hacemos como local".

Riquelme elogió a Ibarra y no piensa en la Libertadores

El exjugador del "Xeneize" reiteró lo que piensa de Hugo Ibarra como técnico y sostuvo: "Estamos contentos de cómo lo estamos haciendo de local, en el último partido de visitante el segundo tiempo fue muy bueno y nos da muchas ganas de que llegue el partido de mañana. Estamos muy contentos con el plantel y entrenador que tenemos".

Federico Bulos insistió con la tarea del DT y lanzó: "Vos evaluás que a Ibarra le fue bien en Reserva y se merece estar en Primera. ¿Proyectás la Copa Libertadores con Ibarra como técnico?". Ante esto, Román respondió: "Nosotros queremos ganar mañana, no podemos pensar en lo que va a pasar el año que viene. Pero te vuelvo a repetir que estamos contentos con el técnico y el plantel que tenemos. Es un ídolo de la institución. Es el mejor número 4 de la historia de nuestro club, de seis copas nos regaló cuatro".