Mariano Closs liquidó a Battaglia por los problemas del plantel en Boca: "Te estás quemando"

Mariano Closs habló en ESPN F12 sobre el presente del plantel de Boca y culpó a Sebastián Battaglia por lo ocurrido con Sebastián Villa, Edwin Cardona| y Carlos Zambrano.

La polémica en el plantel de Boca Juniors continúa mientras el club no atraviesa su mejor presente. Edwin Cardona, Sebastián Villa y el defensor Carlos Zambrano, según afirmó Sebastián Battaglia, regresaron intoxicados de su día de descanso y el DT no los puso en el equipo titular, aunque dos de ellos ingresaron en el complemento. Mariano Closs habló en ESPN F12 sobre este tema y culpó al técnico por la situación.

No es la primera vez que los colombianos están envueltos en escándalos y los perdonan rápidamente. A lo largo del 2021 protagonizaron distintos papelones y continúan en la institución. En esta ocasión no habría caído bien en el plantel que el entrenador los sancione mandándolos al banco pero los haga ingresar cuando el "Xeneize" no podía ante la "Lepra". Ni ellos cambiaron la historia ya que el encuentro terminó igualado sin goles.

El mencionado relator opinó sobre el técnico del conjunto de La Ribera y lo criticó sin filtro: "El único responsable es Battaglia, no busquemos otra cosa. ¿Desde qué lugar el Consejo, si la formación la pone él y dice que están intoxicados, los vuelve a poner en la cancha?", afirmó en el pase de programa entre F12 y ESPN F90 mientras algunos de sus compañeros responsabilizaron a Juan Román Riquelme y al sector que maneja.

"Si él utiliza la palabra intoxicación quiere decir que hay un problema, entonces ¿Para que los lleva al banco? Cuando decís que hay una intoxicación y los terminás poniendo te estás quemando vos solo", agregó Closs. Por su parte el "Chavo" Diego Fucks sostuvo: "El técnico hace lo que puede, lo que lo dejan. Tiene un margen de maniobra bastante acotado. Quedó claro con Newell's y con Independiente con los cambios que hizo".

El que no se quedó afuera del debate fue Federico "Negro" Bulos, quien recordó un momento similar cuando Daniel Osvaldo jugaba en el "Xeneize": "Prendió un cigarrillo en el vestuario, Guillermo no consultó a nadie y lo limpió", haciendo referencia al carácter del DT diferenciándolo de Battaglia. Mientras que Daniel Arcucci declaró: "Hay una intoxicación que es real. La relación entre el Consejo, el cuerpo técnico y los jugadores que está intoxicada".

Lo que se viene para Boca

El próximo miércoles 8 de diciembre, desde las 21.10 horas en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero se jugará el partido entre el elenco boquense y Talleres de Córdoba. La "T" venció 1-0 a Godoy Cruz en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, con un gol del colombiano Diego Valoyes. De esta manera se medirá ante el conjunto "Azul y oro" en el duelo decisivo

El vencedor del torneo gana una plaza para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. De todas formas es importante remarcar que el elenco cordobés ya se aseguró jugar, por lo menos, el repechaje; algo que a su vez le sirve al "Xeneize": si vence a Arsenal en Sarandí o a Central Córdoba en la Bombonera, también entrará en el certamen continental -Lanús ya no podrá alcanzarlo-.