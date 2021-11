El papá de Riquelme destrozó a un periodista de ESPN: "Sos un burro"

Cacho, el padre de Juan Román Riquelme, irrumpió en una cabina de transmisión durante el partido de Boca ante Sarmiento y criticó a un famoso periodista de ESPN.

El pasado sábado por la tarde-noche, Boca recibió a Sarmiento (Junín) en la Bombonera y le ganó 2-0. Sin embargo, y de manera sorpresiva, el protagonismo se lo llevó el papá de Juan Román Riquelme, que se metió en una cabina de transmisión para criticar a un famoso periodista de ESPN que acompaña a Sebastián "El Pollo" Vignolo en F90. El video se hizo viral en las redes sociales y decenas de usuarios reaccionaron.

Apenas unas horas después del triunfo de "El Xeneize", Jorge "Cacho" Riquelme irrumpió en la cabina radial en donde relata Roberto Leto. El panelista de ESPN fue sorprendido por el padre de Román, que lo atacó con una serie de insultos y reclamos. "¡Cacho! ¿Qué hacés?", le manifestó el periodista. Y el hombre le respondió: "Vos no sabés de fútbol".

"El 8 es crack, el 8 hoy dio cátedra... Cardona dio cátedra de fútbol. Cátedra, papá...", le agregó "Cacho" Riquelme, quien defendió a Edwin Cardona, de gran desempeño en la Bombonera y sin dudas uno de los jugadores favoritos de su hijo. Molesto con el accionar, Leto se defendió y le marcó: "Ah, pero jugó 5 partidos, Cacho. Después se lesiona, Cacho".

Padre e hijo: Cacho Riquelme y Juan Román Riquelme

Una vez más, el papá de Riquelme fulminó a conductor de radio: "No sabés nada de fútbol. Hace 40 años que estás acá y sos un burro, como los otros que también están... ustedes no saben nada de fútbol". "¿Y por qué no lo ponen? Si no lo ponen. Siempre se lastima, Cacho. Cinco partidos jugó", volvió a consultar, el periodista de F90, con una mirada desafiante. "Es crack, es crack... vos hablá cuando juegan, no cuando se lesionan. Es crack, papá. Dio cátedra", le respondió "Cacho".

Las reacciones de las redes sociales tras el video viral del padre de Riquelme criticando a Roberto Leto, periodista de ESPN

El video de los goles de Boca 2 - Sarmiento 0