Escándalo en Boca: tres futbolistas llegaron intoxicados de su día libre

La polémica tomó más fuerza porque el entrenador Battaglia puso a dos de ellos ayer contra Newell´s para tratar de ganar el partido.

Boca Juniors sigue acumulando problemas mientras continúa en la lucha por lograr clasificarse a la próxima Copa Libertadores. Ayer tenía un partido trascendental para dicho objetivo cuando recibía como local Newell´s pero no pasó del empate en cero. Ese partido debió jugarse el domingo pero fue suspendido por la lluvia. En el medio el entrenador Sebastián Battaglia liberó al plantel luego del entrenamiento del lunes con la idea de reencontrarse a la noche para concentrar de cara el encuentro con la Lepra. En esas horas sueltas hubo tres futbolistas que pintaban para ser titulares el domingo que no llegaron en óptimas condiciones a la concentración de Boca en el Hotel de Puerto Madero y el entrenador los mandó al banco de suplentes.

Se trata de Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano. Los primeros dos ingresaron en el partido. Battaglia negó que hayan existido peleas ni actos de indisciplina y habló de una "intoxicación" de los futbolistas. “Los tres cambios fueron producto de un malestar que tuvieron los tres, una intoxicación. Si ven, Zambrano directamente no salió a hacer la entrada en calor y se quedó en el banco porque se sentía muy mal. Edwin y Villa hicieron un esfuerzo enorme, los necesitamos bien, pero en el momento que les tocó estar hicieron un gran esfuerzo para ayudar al equipo”., afirmó el entrenador de Boca en conferencia de prensa post partido.

Pero la polémica no terminó ahí porque hubo indicios de que fue algo más que una intoxicación ya que el capitán Carlos Izquierdoz que no estaba concentrado con el plantel por haber sido expulsado en el partido anterior contra Independiente se acercó al hotel para hablar de esta situación como referente del equipo. No es la primera vez que los colombianos Cardona y Villa están envueltos en escándalos y son perdonados rápidamente. En esta ocasión no habría caído bien en el plantel que el entrenador Battaglia los sancione mandándolos al banco pero los haga ingresar cuando Boca no lograba poder ganarle a Newell´s.

La intoxicación de la que habla el entrenador no había sido comunicada por el departamento médico del club en las horas previas al partido. Lo que confirma que no se trató de una intoxicación general por comida en mal estado dentro de la concentración sino algo que comieron o bebieron los tres futbolistas implicados en su rato libre. Algunas versiones también ponen en duda la versión de la intoxicación y hablan de que Cardona, Villa y Zambrano llegaron alcoholizados a la concentración.

Cualquiera de las dos cosas que haya pasado se trató de un acto de indisciplina en un momento donde Boca se juega las últimas chances de acceder a la próxima Copa Libertadores. Por el momento no está clasificando por los puntos en la tabla anual y está a una unidad de Estudiantes de La Plata. Pero también tiene la posibilidad de acceder a la máxima cita continental si gana la Copa Argentina que ya lo tiene como finalista a la espera del rival que saldrá de Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza que juegan esta noche.