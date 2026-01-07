Exfutbolista inglés Kevin Keegan es diagnosticado con cáncer

FOTO DE ARCHIVO. El exjugador del Liverpool Kevin Keegan llega a la Catedral de Liverpool para la ceremonia fúnebre de Roger Hunt

El ‍exdelantero y entrenador inglés Kevin Keegan ha sido diagnosticado de cáncer, informó ‍el miércoles su antiguo ⁠club, Newcastle United.

"Kevin Keegan ha sido ingresado recientemente en el hospital para someterse a una evaluación adicional de los síntomas abdominales en curso. Estas investigaciones revelaron un diagnóstico de cáncer, y Kevin se someterá a tratamiento", dijo en un comunicado el equipo de ‌la Premier League, donde Keegan ⁠jugó y dirigió.

Keegan, de 74 ⁠años, disfrutó de una carrera estelar como futbolista, con etapas llenas de trofeos en el ‍Liverpool y el Hamburgo. Como entrenador, se quedó a las puertas ⁠del título de la ‌Premier League con Newcastle, antes de pasar por una difícil etapa al frente de la selección inglesa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Como jugador, ganó tres títulos de primera división con el ‌Liverpool, así ‌como una Copa de Europa, dos Copas de la UEFA y una Copa de la FA.

Después se trasladó a Alemania, donde ganó la Bundesliga ​con el Hamburgo y fue elegido dos veces Futbolista Europeo del Año, antes de regresar a Inglaterra con el Southampton y luego con el Newcastle.

Keegan marcó 204 goles en 592 partidos de liga. Fue internacional con Inglaterra ‍en 63 ocasiones, en las que marcó 21 goles, y capitaneó a la selección en 31 ocasiones.

Como entrenador, dirigió en dos etapas al Newcastle y en 1995-96 se proclamó ​subcampeón de la Premier League, por detrás del Manchester United.

Sucedió a Glenn Hoddle al frente de ​Inglaterra en 1999, pero no pudo superar la fase de grupos de la ⁠Eurocopa 2000 y dejó el cargo ese mismo año.

Con información de Reuters