Marcelo Benedetto dejó sin palabras al Pollo Vignolo en vivo en ESPN: "¿De verdad?"

En ESPN F90 analizaron la polémica del partido Argentinos Juniors vs. Boca por la Copa Argentina y Marcelo Benedetto dejó mal parado al "Pollo" Vignolo en una discusión.

Se generó una nueva tensa discusión en ESPN F90 luego del encuentro entre Boca y Argentinos Juniors en la semifinal de la Copa Argentina disputada en Mendoza. A raíz de la polémica del partido, Marcelo Benedetto, reconocido hincha del "Bicho", y Sebastián Vignolo, con un afecto no declarado al "Xeneize", se cruzaron fuerte y el periodista dejó sin palabras al conductor del ciclo.

En el complemento el conjunto de La Paternal caía por 1 a 0 con el gol del joven Luis Vázquez. Luego de un centro llovido al área llegó la jugada que ocasionó la controversia. La duda está en si Nicolás Reniero -adelantado- tocó o no la pelota que derivó en los pies de Gabriel Ávalos quien definió cruzado marcando el empate. El árbitro Fernando Echenique, a instancias del línea Facundo Rodríguez lo anuló y desató la bronca del equipo de Gabriel Milito.

Marcelo "Cholo" Sottile abrió juego entre sus compañeros en el ciclo televisivo y aclaró su punto de vista sobre este tema: "Si me permiten quiero ayudarlos a encontrar un punto. La jugada una vez que nosotros podemos ver con distintas repeticiones fue bien sancionada. No fue perjudicado Argentinos Juniors y por ende beneficiado Boca", aseguró con una clara postura.

Por su parte, Benedetto defendió al club del cual es fanático: "Yo le creo a Reniero. Además la parábola de la pelota si la seguís pica y va para otro lado. Con certeza, ¿Ustedes se creen por la imagen de televisión que no tocó la pelota? ¿De verdad? Es imperceptible. A pesar de que el "Pollo" trató de meterse en distintos momentos de la charla, el enojo por parte de su compañero fue más notorio.

Por último, y lejos de la polémica el conductor pasó a otro tema y le preguntó a su colega e hincha "Xeneize" Roberto Leto cómo vio al equipo de Battaglia: "Boca ganó, lógicamente que era lo importante. Tiene que mejorar porque no está jugando bien. Ha bajado su rendimiento después del partido con Godoy Cruz. Le faltan jugadores importantes, hablo de Marcos Rojo y de Juan Ramírez", afirmó.

El enojo de Gabriel Milito

Minutos después del encuentro en Mendoza, el DT de Argentinos brindó una entrevista para TyC Sports y contó sus sensaciones con respecto a la jugada: "La reacción fue de mucha bronca porque la primera impresión que tenemos es que era válido, antes de que Ávalos convierta hay un toque que el línea tal vez no ve pero el árbitro sí porque está cerca de la jugada".

Y agregó: "Reniero confirmó que rozó la pelota antes de que le pegue Ávalos y luego lo chequeamos". Tras este breve análisis de la jugada lanzó una durísima crítica al fútbol argentino: "Para poder pasar teníamos que jugar muy bien y cuidarnos porque sabemos cómo es el fútbol. Perdimos, no puedo hacer nada contra eso. Me gustaría que el fútbol en el que yo crecí empiece a modificarse, que no se actúe más por ventaja", sentenció.