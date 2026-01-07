¿Vuelve Crepúsculo?: Kristen Stewart asegura que haría un reboot de la saga

La actriz y directora Kristen Stewart manifestó que le gustaría estar a cargo de un reboot de Crepúsculo y generó furor entre las fanáticas de la saga a pesar de que ya pasaron casi 20 años del estreno de la primera película.

"Estoy comprometida": qué dijo Kristen Stewart sobre el posible reboot de Crepúsculo

Durante una entrevista para Entertainment Tonight, la actriz recordó su paso por las películas que protagonizó junto a Robert Pattinson y admitió que piensa mucho en Crepúsculo cuando llega el invierno el hemisferio norte, ya que suelen pasarla durante las fiestas en la televisión.

Tras estrenar su primera película, la directora aseguró que "amaría" hace un reboot de Crepúsculo

La actriz aclaró que le "encanta" lo que los directores Catherine Hardwicke y Chris Weitz hicieron con las películas basadas en los libros de Stephenie Meyer, sostuvo que le gustaría dirigir una nueva versión. "Eran tan ellos mismos, tan raros, tan peculiares y tan presentes en esa época que aún no sabían realmente qué era antes de que explotaran", consideró.

"Imagínense si tuviéramos un presupuesto enorme y muchísimo cariño y apoyo, amaría rehacerla”, señaló sobre uno de los grandes éxitos de su carrera. La directora, que acaba de estrenar su primera película La cronología del agua, afirmó: “Haré una nueva versión. Lo haré y estoy comprometida”.

¿Hay anuncio oficial sobre el reboot de Crepúsculo?

A pesar de las declaraciones de la actriz, jamás se informó sobre un reboot de la saga o de algunas de las películas. La declaración de Kristen Stewart trae otros cuestionamientos cómo quiénes podrían ser los nuevos Bella y Edward, si Bella le daría una oportunidad a Jacob o qué pasaría con la caracterización de Renesme. Además, crece la especulación sobre qué podría decir Robert Pattison al respecto, que en varias ocasiones ha criticado las películas.