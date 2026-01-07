La apertura al público general será el próximo sábado 10 de enero, tras una preventa que generó una gran expectativa.

La inauguración del Infinito Water Park sumará un nuevo peso pesado en el turismo nacional. El complejo recreativo ostenta tener el título del parque acuático más grande de la Argentina. Ubicado en la provincia de Córdoba, se prepara para recibir a miles de visitantes tras una inversión privada sin precedentes. Los precios de las entradas arrancan en los $ 71.999 y van hasta los $ 115.000.

La estructura busca posicionar a Córdoba como un referente del entretenimiento en Sudamérica. Situado en la intersección de la avenida Circunvalación y la autopista hacia Rosario, la apertura al público general será el próximo sábado 10 de enero, tras una preventa que generó una gran expectativa.

El parque destaca por su tecnología aplicada a sus juegos, diseñados por la firma española Action Park, para garantizar seguridad y adrenalina en partes iguales. Además, el predio tiene una capacidad para albergar a 7000 personas en simultáneo e integra un área comercial y gastronómica.

Cómo es Infinito Water Park

El proyecto demandó una inversión que rondó los u$s 40 millones y permitió transformar un terreno baldío en un polo turístico a escala internacional. Este desembolso contempló los juegos acuáticos y una infraestructura de servicios que incluye sistemas de filtrado de última generación que procesan el agua hasta 10 veces al día.

La atracción turística ocupa un predio de 13 hectáreas, una superficie que equivale a casi 20 canchas de fútbol profesionales. Pero, en realidad, es apenas la primera etapa de un plan mucho más ambicioso llamado Infinito Open: un área que abarcará 36 hectáreas con la construcción de un estadio de evento, el Infinito Arena, con capacidad para 15.000 personas.

También se prevé la construcción de un hotel de lujo. Todas esas edificaciones ubicará al complejo como uno de los destinos de ocio principales del interior del país y la región. Durante el verano prevén que recibirán a 450 mil personas, lo que tendrá un impacto económico de $ 67 mil millones.

Además, el parque creó 500 empleos directos y 1300 indirectos, enfocada fuertemente en la formación de personal especializado en seguridad y servicios.

Los principales atractivos del parque acuático en Córdoba

Los turistas podrán disfrutar de más de 50 atracciones diseñadas para distintos rangos etarios. En el corazón del predio funciona una piscina de olas artificiales, que contiene 3,5 millones de litros de agua, simulando la experiencia del mar. Tiene capacidad para 2500 bañistas en simultáneo.

Hay más de 30 toboganes, incluyendo cápsulas de aceleración y torres de caída libre. También hay un circuito de 500 metros de extensión para recorrer sobre gomones. En cuanto al sector comercial, hay un shopping a cielo abierto con 46 locales comerciales y marcas de primera línea.

Cuánto sale la entrada para el Infinito Water Park

Pase Acqua Fun: es la entrada general que permite acceder a todas las instalaciones, el uso de un flotador para los circuitos y el aprovechamiento de reposeras y sombrillas . De lunes a jueves, el valor para adultos es de $ 71.999 y para menores de $ 59.000 . Los fines de semana, los precios ascienden a $ 99.000 y $ 79.000 respectivamente.

es la entrada general que permite acceder a todas las instalaciones, el uso de un flotador para los circuitos y el aprovechamiento de reposeras y sombrillas . Los respectivamente. Pase Acqua Plus: suma beneficios adicionales como estacionamiento exclusivo, un seguro por lluvia y un combo gastronómico. El valor de lunes a jueves es de $ 99.000 para adultos y $ 79.000 para menores; mientras que de viernes a domingo el pase adulto escala a $ 115.000.

Los menores de 4 años ingresan gratis. El horario del complejo es de 9:30 a 19:00, por lo que se podrá vivir una jornada completa de pura diversión. Los tickets pueden comprarse a través de canales digitales: www.infinitowaterpark.com o PaseShow.