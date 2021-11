Copa Argentina: Boca venció por 1-0 a Argentinos y se clasificó a la final

Con gol de Luis Vázquez, el Xeneize superó al "Bicho" en Mendoza. Consiguió el pase a la final y luchará por el título frente al ganador entre Talleres y Godoy Cruz.

Boca Juniors, tras hilvanar un par de caídas seguidas en la Liga Profesional de Fútbol y con un evidente bajón en su rendimiento, consiguió una victoria clave por la mínima ante Argentinos Juniors y se clasificó a la final de la Copa Argentina. El gol, tras una buena asistencia de Sebastián Villa en su vuelta a las canchas, fue del juvenil Luis Vázquez. El objetivo de sumar un nuevo título y clasificarse a la Copa Libertadores 2022 sigue en pie.

La primera parte del encuentro fue muy peleada y al igual que en los duelos vs. Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata, no se vio una buena imagen de los dirigidos por Sebastián Battaglia. En los primeros minutos generó buenas acciones pero luego quedó partido, no se asoció y dejó crecer al "Bicho" que manejó la pelota aunque no lastimó.

Ya en la segunda mitad, las cosas cambiaron. Boca salió mejor y lo buscó. Más allá de esto, Argentinos tuvo dos chances muy claras de convertir en los primeros cinco minutos. A los 56 minutos, tras un buen tiro libre de Villa, la peinó Gabriel Ávalos y le quedó a Luis Vázquez que definió en el segundo palo para el 1-0 final. Luego, hubo varias ocasiones pero Agustín Rossi creció y mantuvo el arco en cero para conseguir el pase.

En su camino a semifinales, Boca dejó en el camino a Claypole, Defensores de Belgrano, River Plate y Patronato. Ahora espera por el ganador entre Talleres de Córdoba y Godoy Cruz, a disputarse el próximo viernes 12 de noviembre desde las 21.10 hs en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis.

Formaciones confirmadas

Boca Juniors: Agustín Rossi: Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Agustín Almendra; Cristian Pavón, Luis Vázquez y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Lucas Villalba, Miguel Torrén, Elías Gómez; Javier Cabrera, Franco Moyano, Gabriel Florentín, Gabriel Carabajal, Nicolás Reniero y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Arbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.

El homenaje a Diego Armando Maradona

Así salieron los equipos a la cancha

Imágenes de la primera mitad, igualado sin goles

Seguí el minuto a minuto

45' ST Otra buena tapada de Agustín Rossi.

28' ST Bombazo de Advíncula que tapa abajo el arquero. Gran acción del peruano.

22' ST Gol anulado a Argentinos por offside. Ávalos quedó en offside, Reniero le erra a la pelota y el delantero paraguayo participa. Milito y varios jugadores del "Bicho" atacaron al árbitro y se metieron al campo de juego. El DT de Argentinos vio la roja.

15' ST ¡Tapadón de Rossi! El arquero salvó a Boca tras una gran acción de Reniero.

11' ST ¡GOL DE BOCA! ¡GOL DE VÁZQUEZ! Gran centro de Villa, la peina Ávalos y por el segundo palo, define bien el juvenil centrodelantero para el 1-0.

9' ST ¡Se lo perdió Boca! Gran pelota filtrada de Almendra para Pavón, centró el extremo hacia el segundo palo y por poco salvó el defensor. Esperaba Vázquez para definir.

4' ST ¡Otra vez Avalos! Buen centro desde la derecha y cabezazo del centrodelantero que se va desviado.

3' ST Pérdida de Medina en la salida y gran remate cruzado de Avalos que da en el palo. Se salvó Boca, la más clara fue de Argentinos.

¡Comenzó el segundo tiempo en Mendoza!

40' PT Intento de Pavón, varias gambetas en el área y remate de Kichan que el arquero tapa con el pecho.

30' PT Buena jugada colectiva de Boca, centró de Media, la bajó de cabeza Izquierdoz y nadie llegó a conectar por el medio para mandarla al fondo de la red.

27' PT Tiro libre de Torrén bien direccionado, la roza Rossi con la punta de los dedos y se va apenas por arriba del travesaño.

15' PT Remate de Moyano que se va cerca del palo. Se tiraba bien Rossi.

1' PT Buen intento del juvenil Luis Vázquez que se va por arriba del travesaño.

0' ¡Arrancó el partido en el Malvinas Argentinas de Mendoza!