La Joaqui explotó y le dijo en la cara a Wanda Nara todo lo que piensa de ella: "Muchas m..."

La Joaqui le frenó el carro a Wanda Nara.

El debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity dejó mucho más que platos y devoluciones. La conductora reemplazó a Maxi López, quien viajó a Suiza para acompañar a Daniela Christiansson durante el embarazo y el nacimiento de su hijo, y desde ese mismo instante la expectativa estuvo puesta en los cruces que podían darse al aire. No decepcionó.

Desde que se confirmó su incorporación, el foco estuvo en cómo Latorre se movería frente a figuras con las que arrastraba antecedentes mediáticos. Entre ellas, La Joaqui, y también Wanda Nara, en un contexto atravesado por versiones, internas y viejas polémicas. El clima se tensó apenas comenzó la presentación.

El cruce entre Wanda Nara y La Joaqui

“¿Vos pediste condiciones?”, lanzó Wanda Nara. Yanina respondió sin filtro y metió a la cantante en la conversación: “Camarín, como La Joaqui”. La reacción fue inmediata. La artista negó la versión y disparó sin vueltas: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”. Lejos de aflojar, redobló la apuesta y fue directo al hueso: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”.

El cruce expuso incomodidades que venían de arrastre. Wanda negó entonces el rumor que circulaba sobre una supuesta mala relación con la pareja de Luck Ra, pero Yanina no dio el brazo a torcer. “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”, respondió, dejando en claro que el conflicto seguía abierto.

La escena sumó un condimento más cuando Latorre reveló una interna que sorprendió a todos. “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”, lanzó, en referencia a movimientos detrás de cámara que habrían intentado bloquear la participación de La Joaqui en el certamen. La frase cayó como una bomba en el estudio.

La Joaqui domina Masterchef.

Así, el estreno de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity quedó marcado por un cara a cara explosivo, con La Joaqui diciéndole en la cara a Wanda Nara todo lo que piensa y dejando en evidencia que, más allá de la cocina, las tensiones personales también se cocinan a fuego alto. El reality arrancó con polémica y promete más capítulos cargados de cruces y pases de factura.