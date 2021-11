La bronca de Gabriel Milito contra Riquelme, Boca, y el arbitraje en la Copa Argentina: "Que no se actúe más"

Gabriel Milito fue muy crítico con el arbitraje en el fútbol argentino tras la derrota de Argentinos Juniors ante Boca y eliminación de la Copa Argentina.

La derrota de Argentinos Juniors ante Boca por 1 a 0 en la semifinal de la Copa Argentina tuvo muchas repercusiones. En una noche cargada de polémicas, el "Bicho" de La Paternal quedó afuera del certamen y su técnico, Gabriel Milito, no se guardó nada en una entrevista brindada a TyC Sports. El gol anulado, el arbitraje en nuestro fútbol y un durísimo comentario sobre Juan Román Riquelme, fueron los puntos más importantes.

Este triunfo para el "Xeneize" con el gol del joven Luis Vázquez lo deposita en un nuevo duelo definitivo el cual será el primero en la era de Sebastián Battaglia. Ahora espera por Talleres de Córdoba o Godoy Cruz de Mendoza quienes se verán las caras el próximo viernes 12 de noviembre en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis. La sede y fecha para el duelo entre el equipo de la Ribera y el ganador aún no están definidas.

Una de las jugadas que generó controversia en la semifinal fue el tanto de Gabriel Ávalos que el árbitro Fernando Echenique, a instancias del línea Facundo Rodríguez, anuló por posición adelantada. El DT de Argentinos afirmó: "La reacción fue de mucha bronca porque la primera impresión que tenemos es que era válido, antes de que Ávalos convierta hay un toque que el línea tal vez no ve pero el árbitro sí porque está cerca de la jugada".

Y agregó: "Reniero confirmó que rozó la pelota antes de que le pegue Ávalos y luego lo chequeamos". Tras este breve análisis de la jugada lanzó una durísima crítica al fútbol argentino: "Para poder pasar teníamos que jugar muy bien y cuidarnos porque sabemos cómo es el fútbol. Perdimos, no puedo hacer nada contra eso. Me gustaría que el fútbol en el que yo crecí empiece a modificarse, que no se actúe más por ventaja", sentenció.

La bronca contra Boca y Riquelme

El exdefensor del Barcelona no tuvo filtro a la hora de hablar del líder del Consejo de Fútbol del "Xeneize" y del poderío del club: "Boca es un imperio y teníamos que jugar contra ese imperio porque todos querían a Boca en la final. Ustedes y la gente, pero tuvimos la intención de pasar". Este palazo viene a raíz de las declaraciones de Román en las que se quejaba porque su rival tuvo un día de ventaja para recuperarse.

El conjunto de La Paternal jugó el pasado viernes 29 de octubre (el día después su estadio se utilizó para el homenaje a Maradona), mientras que el "Azul y Oro" recibió a Gimnasia de La Plata un día después. Esto desató el enojo del dirigente y Milito reprochó sus dichos en la mencionada entrevista. "En lugar de engrandecer al fútbol argentino lo hacen cada vez peor. Si un club como Boca se queja qué queda para los demás", culminó.