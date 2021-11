Carlos Tevez apuntó contra Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca: "No me respetaron"

Carlos Tevez habló en ESPN F12 con Mariano Closs y destrozó al Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme por su manejo con él.

Por si no alcanzaba con los fuertes cruces entre Oscar Ruggeri y Juan Román Riquelme, el mundo Boca Juniors suma una nueva polémica. En este caso Carlos Tevez fue el protagonista y declaró contra el líder del Consejo de Fútbol del "Xeneize" y su manejo con él en su último paso por el club. Durante una interesante entrevista con Mariano Closs en ESPN F12, el "Apache" habló de todo lo vivido en la institución antes de su salida.

El pasado mes de junio "Carlitos" ejecutó la cláusula para terminar su vínculo y dedicarse, especialmente, a su vida personal. "No sé que va a ser de mi futuro. Hoy quiero ser padre, hijo, marido y estar con mi familia. Pensé que nunca iba a llegar este momento. No voy a seguir en el club, no es una despedida. Siempre digo eso con esta camiseta. Es un hasta pronto, siempre voy a estar para el hincha", manifestó en su momento.

A pesar de sentirse ídolo también vio en las voces y actitudes de miembros de la Comisión Directiva que no lo trataron como tal. "Algunos sí y algunos no me respetaron como ídolo. No voy a entrar en detalles. Pero ya pasó", lanzó. Luciana Rubinska le consultó si Juan Román Riquelme lo respetó de esa manera pero el oriundo de Fuerte Apache gambeteó como en sus mejores épocas.

Por otro lado, y tras la pregunta de Mariano Closs sobre si era difícil dialogar con los integrantes del Consejo de Fútbol, Tévez afirmó: "Charlé poco y nada. Esa es la realidad. Yo iba, hacía mi trabajo y me iba. No quería que me jodan ni nada, se los dejé claro desde un principio. Yo vengo acá a trabajar, llego temprano y me voy último porque soy el capitán, porque demuestro de esa manera a los chicos como tienen que trabajar para ser grandes".

El palazo contra la cúpula actual del club

Por último lanzó una durísima crítica a la dirigencia del club por sus críticas a la anterior presidencia: "Se habla mucho siempre de lo que dejaron los otros y no lo que sea que vamos a hacer. Lo que dejaron los otros como dirigentes ya está, no podés hacer nada. Decí 'miren la otra dirigencia nos dejó el balance en cero. Partimos desde cero y desde acá se va a hacer esto y ya está'. No se tocan más los temas anteriores", culminó.

Lo que se le viene al "Xeneize"

Luego de la derrota del pasado sábado 30 de octubre en La Bombonera ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, el equipo de La Ribera tendrá otro difícil compromiso. El miércoles 3 de noviembre jugará ante Argentinos Juniors la semifinal de Copa Argentina y cinco días después enfrentará a Aldosivi en Mar del Plata a partir de las 21:15.