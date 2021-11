Juan Román Riquelme liquidó a Oscar Ruggeri: "No me causa nada lo que dice este muchacho"

Juan Román Riquelme, fiel a su estilo, no se guardó nada y disparó contra Oscar Ruggeri. El "Cabezón" fue durísimo luego de que se conoció la noticia del "reto" del dirigente de Boca Juniors hacia sus jugadores luego de la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. No sólo que el ídolo "Xeneize" lo desmintió al aire en el ciclo de TNT Sports, Halcones y Palomas, sino que disparó contra el exdefensor de la Selección Argentina.

La molestia de este último contra el directivo se notó y mucho en sus declaraciones en el ciclo ESPN F90, conducido por Sebastián Vignolo. Lo elogió por lo que era en la cancha pero lo criticó fuerte a la hora de definirlo en su función actual: "Más allá de que fue un monstruo como jugador, allá arriba como jugador, como tipo defraudado total. Menos mal, gracias a Dios que no fuimos compañeros", aseguró.

"A mí me cuentan todas las cosas, yo miro poca tele. A mi me enseñaron a vivir de una sola manera. Si sale un amigo mío o me dice en la cara que yo lo defraudé, yo me pondría mal. Porque yo sé que ese amigo me quiere y yo lo quiero y lo mismo si lo hace un familiar. Ahora si lo dice una persona que yo no tengo relación no me causa nada", comenzó.

"No puedo defraudar a una persona que no tengo relación. Después no le doy mucha vuelta yo a la vida, vivo muy simple. No es tan difícil esto, vivo tranquilo porque no le debo nada a nadie. Trato de ser simple cuando contesto y simple en mi vida. No me causa nada lo que dice este muchacho, para mí no cuenta", aseguró Román sobre el campeón del mundo en México 1986.

Además habló sobre el revuelo que se generó antes de irse del estadio: "Para mí no hubo ningún lío por bajarlos del micro. No sé por qué tengo que tener vergüenza por hablar y felicitarlos. Los voy a cuidar siempre. No sabía que estaba mal felicitar a mis jugadores. A un dirigente no se le hubiera ocurrido nunca felicitar a los jugadores porque el dirigente es como el hincha", aseguró.

El palazo para la dirigencia anterior

No sólo no se guardó nada con respecto a su gestión y el presente del equipo, sino que también disparó contra el expresidente "Xeneize", Daniel Angelici. "Nosotros sabemos que la economía nuestra no es fuerte. Nos dejaron con deuda y estamos acomodando todo. Vamos a estar 20 años porque amamos al club, ellos estuvieron 20 años y lo usaron para lo que ellos quisieron", culminó.

La comparación de Ruggeri que molestó a Riquelme

"No me gusta tener un compañero así más allá que te podía hacer ganar un partido. No me interesaba. ¿Qué va a ser inteligente? Inteligente es Enzo Francescoli, ¿Lo escuchaste hablar en 7 años? No figuren más, el club está por encima de todos muchachos. Estos pibes se creen que son los dueños del club", culminó con la comparación con el "Príncipe" quien hoy cumple el rol de manager en River Plate.