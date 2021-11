El Cabezón Ruggeri explotó contra Riquelme: "¿Qué va a ser inteligente?"

Oscar Ruggeri no se guardó nada a la hora de hablar de Juan Román Riquelme y los destrozó en vivo en ESPN por sus actitudes con el plantel de Boca Juniors.

El pasado sábado 30 de octubre en La Bombonera, Boca Juniors cayó por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y quedó lejos de la punta del torneo. Para colmo el Vicepresidente del club y encargado principal del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme, obligó a los jugadores a bajar del micro antes de irse del estadio para hablar con ellos. Esto enojó a Oscar Ruggeri quien lo expuso en el programa del "Pollo" Vignolo en ESPN.

Al parecer el ídolo no aguantó la bronca por una nueva derrota y explotó contra el plantel por una nueva derrota. De acuerdo con la información difundida por el portal del diario deportivo Olé, se trató de una especie de reto del dirigente y exjugador al plantel profesional actual del conjunto de La Ribera. "´La charla fue durísima, desde afuera se escuchaban las puteadas... Los zamarreó´, le dijo a Olé alguien que vio entrar como una tromba a Román".

La molestia del "Cabezón" contra el dirigente "Xeneize" se notó y mucho en sus declaraciones en el ciclo ESPN F90, conducido por Sebastián Vignolo. Lo elogió por lo que era en la cancha pero fue durísimo a la hora de definirlo como directivo: "Más allá de que fue un monstruo como jugador, allá arriba como jugador, como tipo defraudado total. Menos mal, gracias a Dios que no fuimos compañeros" comenzó.

Y agregó: "No me gusta tener un compañero así más allá que te podía hacer ganar un partido. No me interesaba. ¿Qué va a ser inteligente? Inteligente es Francescoli, ¿Lo escuchaste hablar en 7 años? No figuren más, el club está por encima de todos muchachos. Estos pibes se creen que son los dueños del club", culminó con la comparación con el "Príncipe" quien hoy cumple el rol de manager en River Plate.

Battaglia e Izquierdoz apoyaron a Román

El entrenador y el capitán del equipo hablaron luego de lo que se dijo acerca del dirigente y lo bancaron. "En el vestuario nos dijo que teníamos que recuperarnos de lo que pasó, que tenemos un partido importante y que tiene una total confianza en nosotros. Fueron palabras de apoyo y de que están con nosotros. La verdad es que hay cosas que nos producen risas", aseguró el "Cali".

Por su parte el DT habló sobre el momento en el que Riquelme se presentó en el vestuario tras la derrota: "Es una autoridad del club y decidió en ese momento que era importante dar su apoyo. Tomó la decisión y lo respetamos pero no fue una charla negativa. Debemos estar mas fuertes que nunca como grupo para el partido que viene".

Lo que se le viene al "Xeneize"

Luego de la derrota del pasado sábado 30 de octubre en La Bombonera ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, el equipo de La Ribera tendrá otro difícil compromiso. El miércoles 3 de noviembre jugará ante Argentinos Juniors la semifinal de Copa Argentina y cinco días después enfrentará a Aldosivi en Mar del Plata a partir de las 21:15.